糖尿高血壓高危 定期檢查免洗腎

腎病是本港的第六大死因，惟早期缺乏明顯徵狀，令患者無法及早察覺而錯失最佳治療時機，增加治療難度及演變為末期腎衰竭的風險。近日一項研究發現，逾七成受訪者同時患有糖尿病及高血壓，為慢性腎病的高危族群，而每年接受兩項相關檢查的人只有31.8%，顯示港人接受篩查的意識不足，情況令人擔憂。
慢性腎病無法根治
當腎臟損傷或功能異常的狀態持續3個月或以上，即為慢性腎病。患者的腎絲球過濾率(eGFR)必須低於60毫升/分鐘/1.73m2，或出現腎臟結構損傷，如蛋白尿及血尿。慢性腎病是無法根治的，目前全球有約8億人受慢性腎病影響，亦是主要致死原因之一。
香港腎科團隊腎病科專科醫生何仲平指，早期慢性腎病症狀不明顯，一般至第四或第五期才有食慾不振、噁心嘔吐、夜尿頻密、足踝腫脹及高血壓等症狀，令早期患者難以察覺；惟至晚期時患者會出現嚴重腎功能減退，甚至要定期接受透析(洗腎)或等候腎臟移植。
糖尿病高血壓最易出事
糖尿病與高血壓是慢性腎病最常見主因，二型糖尿病中約有三至五成會發展為腎臟併發症；高血壓相關病例亦佔近三成。因此國際間均建議糖尿病與高血壓患者應每年接受檢查，包括eGFR及尿液白蛋白/肌酸酐比值(uACR)。該項研究於前年訪問了新界東公立醫院普通科門診共9,902名患者，同時患糖尿病及高血壓的患者有7,333人，惟當中只有31.8%會每年同時接受eGFR及uACR兩項檢測。
環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生醫生強調，即使血糖控制良好或腎功能正常，亦不代表不會患上慢性腎病，亦有個案是eGFR正常但uACR升高，要注意可能是早期徵兆。
兩藥雙管齊下
目前治療慢性腎病主要依賴RAAS抑制劑，有助降低血壓同時減少蛋白尿，但仍有心腎併發症風險；而新型藥物SGLT2抑制劑則在治療慢性腎病同時減輕腎臟負荷並保護心血管，透過利尿效果將葡萄糖、鈉質及多餘水分排出體外。於早期發病階段同時使用RAAS抑制劑及SGLT2抑制劑，可延緩腎功能惡化及推遲腎臟替代方案需求，非糖尿病患者亦同樣受益，屬治療早期慢性腎病的最佳方案。目前SGLT2抑制劑已納入公立醫院的社區藥物名冊中，患者毋須自費使用相關藥物。
調整生活習慣
除藥物治療外，患者亦須配合生活管理與定期篩查。包括每年接受eGFR及uACR雙重檢查，遵照醫生指示定時用藥，切勿自行停藥或亂用藥物。另外，飲食上要控制血壓、血糖及膽固醇；也要養成健康生活方式，包括規律運動、維持合適體重、戒煙及限制酒精等，才可將慢性腎病及相關併發症的風險減至最低。