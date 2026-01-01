糖尿高血壓高危 定期檢查免洗腎

腎病是本港的第六大死因，惟早期缺乏明顯徵狀，令患者無法及早察覺而錯失最佳治療時機，增加治療難度及演變為末期腎衰竭的風險。近日一項研究發現，逾七成受訪者同時患有糖尿病及高血壓，為慢性腎病的高危族群，而每年接受兩項相關檢查的人只有31.8%，顯示港人接受篩查的意識不足，情況令人擔憂。

(左起)黃至生及何仲平呼籲高危族群定期接受篩查。

當腎臟損傷或功能異常的狀態持續3個月或以上，即為慢性腎病。患者的腎絲球過濾率(eGFR)必須低於60毫升/分鐘/1.73m2，或出現腎臟結構損傷，如蛋白尿及血尿。慢性腎病是無法根治的，目前全球有約8億人受慢性腎病影響，亦是主要致死原因之一。

香港腎科團隊腎病科專科醫生何仲平指，早期慢性腎病症狀不明顯，一般至第四或第五期才有食慾不振、噁心嘔吐、夜尿頻密、足踝腫脹及高血壓等症狀，令早期患者難以察覺；惟至晚期時患者會出現嚴重腎功能減退，甚至要定期接受透析(洗腎)或等候腎臟移植。

糖尿病高血壓最易出事

糖尿病與高血壓是慢性腎病最常見主因，二型糖尿病中約有三至五成會發展為腎臟併發症；高血壓相關病例亦佔近三成。因此國際間均建議糖尿病與高血壓患者應每年接受檢查，包括eGFR及尿液白蛋白/肌酸酐比值(uACR)。該項研究於前年訪問了新界東公立醫院普通科門診共9,902名患者，同時患糖尿病及高血壓的患者有7,333人，惟當中只有31.8%會每年同時接受eGFR及uACR兩項檢測。