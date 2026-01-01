膝頭痛、膊頭痛？關節成日痛可能係你條筋出事！只係補軟骨未夠 要由根本問題著手！自我檢測教你找出痛的原因

踏入中年後，身體的筋腱彈性會隨年齡的增長而逐漸下降。肩膀僵硬、膝蓋不適的情況更常見，上落樓梯時，膝頭關節喀喀聲仲要痛。而且每到冬季，低溫令血液循環減慢，很多人會感覺肩膀緊繃，天氣凍想舉高手著返件褸都覺得好似有嘢扯住咁，成個膊頭關節又僵又緊。大部分人第一時間聯想到關節退化，但事實上，關節痛並非一定源於軟骨問題，更多時候是周邊的「筋腱」包括肌腱、韌帶及筋膜，出現繃緊僵硬，影響關節穩定同及肌肉傳遞力量，令動作不順、疼痛加劇。

為何「筋」才是關鍵？ 「筋」是指肌腱、韌帶、筋膜等軟組織，是關節的第一道防線，它連接人體骨骼與肌肉，負責穩定關節、傳遞力量，讓動作保持流暢。當筋腱出現問題，例如僵硬或鬆弛，關節活動度會下降，甚至伴隨拉扯感，令日常動作變得困難，甚至產生疼痛。尤其在冬季，氣溫低會令血液循環減慢，筋腱彈性下降。關節僵硬，疼痛感更明顯，肩膀、膝蓋等部位更容易繃緊酸痛。要紓緩關節問題必先從「強筋」着手，讓筋與關節更順暢協調運作，達至強筋止痛。

【自我檢測】你的「關節痛」是否與「筋」有關？ 做特定動作或發力時才會痛（如推拉、上落樓梯）。 活動範圍看似正常，但總覺得「扯住扯住」。 按壓骨突附近（如手肘外側、腳踭後方跟腱）會出現明顯痛感。 若符合以上兩至三項，問題很可能源於筋腱，而非單純軟骨磨蝕。 實用解方：「強筋」三部曲 內外夾攻！ 很多人以為關節痛只要護軟骨就夠，但事實上，筋腱才是穩定關節的第一道防線。當筋腱緊張或失衡，肩膀、膝蓋自然容易出現酸痛。要改善問題，必須「內外夾攻」，從放鬆、強化到營養補給，一步步養好筋，讓關節動作更順暢。

① 外在放鬆｜放鬆「影響筋腱」的緊張肌肉 如果肩膀痛，建議用按摩球輕輕滾動胸肌和上背肌群，幫助釋放緊張；膝蓋痛則可利用按摩滾筒放鬆大腿前側及外側，減輕它們對膝周筋腱的壓力。建議每個位置放鬆約30至60秒，感覺到「酸痛但可接受」即可，切勿過度拉扯，以免造成二次傷害。 ② 外在強化｜溫和拉筋伸展與強化關節 放鬆後，適度拉筋伸展與強化肌肉，能幫助筋腱恢復彈性。 ．肩頸拉筋伸展： 站立好，保持脊柱挺直 左手45度提高、右手放頭頂，輕輕拉向右側，伸展左側頸部 保持15–20秒，然後換邊

．肱二頭肌 拉筋伸展： 站立靠牆，手臂伸直，手掌平放在牆 位置稍低於肩部，然後身體向外轉出，至感到上臂肌肉拉緊 停留10秒後放鬆（如感手部有針刺感，可握拳／屈曲手指，減少不適） ③ 內在修復｜補充護關營養 除了外在護理，內在修復同樣重要。要真正改善關節痛，不能只依靠按摩或伸展，更要從根源補充筋腱與關節所需營養。維特健靈「活關素」特強特效膠囊，嚴選中西成分，針對筋腱及關節健康，92%醫護學會用家認同，連續服用4星期，有效改善關節痛問題*。

專利中草本白牛膝：強筋止痛，長遠改善關節痛問題 第二型膠原蛋白：有助軟骨修復，補充關節營養 葡萄糖胺+軟骨素：有潤滑關節效果，減少摩擦，提升靈活度。