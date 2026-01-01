你有拖延症嗎？拖延症也分3種 有人竟為刺激而拖到2046？

你有拖延症嗎？我有！
有拖延症的人習慣將計劃執行的任務不斷推遲，就算知道推遲後會帶來可怕及嚴重的後果，也無法改掉拖延這個壞習慣。
拖延症不限於工作，亦出現在學業、家務、人際關係，甚至感情關係上。過去亦曾有心理研究發現，員工平均有30至65%的上網時間都與工作無關。
其實拖延症(Procrastination)可簡單分為3種。
喚醒拖延 (Arousal procrastination)
這類人的拖延行為其實是為了尋求刺激，故意將工作拖延到死線前才行動。心理學上認為，是因為在壓力下工作會產生腎上腺素，令這類天生愛刺激的人故意將工作拖到最後一刻才做，靠腎上腺素帶來的衝擊以完成工作。
逃避拖延 (Avoidance procrastination)
逃避拖延是最常見的拖延方式，他們逃避主要因為認為自己沒有足夠的技術及能力勝任有關工作，也擔心其表現及成品不好，甚至被批評。這類人通常的自我認同感低，亦容易有情緒不穩定性的情況。
決策拖延(Decisional procrastination)
這類人無法立即做出決定，導致工作一直被拖延，常被認為是性格優柔寡斷。但遲遲不下決定的背後可能是想保護自尊及自信等。