你有拖延症嗎？拖延症也分3種 有人竟為刺激而拖到2046？

你有拖延症嗎？我有！

有拖延症的人習慣將計劃執行的任務不斷推遲，就算知道推遲後會帶來可怕及嚴重的後果，也無法改掉拖延這個壞習慣。

拖延症不限於工作，亦出現在學業、家務、人際關係，甚至感情關係上。過去亦曾有心理研究發現，員工平均有30至65%的上網時間都與工作無關。