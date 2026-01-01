熱門搜尋:
健康
出版：2026-Jan-15 07:00
更新：2026-Jan-15 07:00

1招散步降三高！超過Ｘ千步防止腦退化 醫生揭久坐8小時4大疾病風險

1

走路也可以變得健康？有醫生指出，有研究發現，有種走路的方式可以有助減低心臟負擔，並有效降低三高。醫生指出，有3大走路方法不但可以護心護腦，更可以變得更長壽。

走路變健康？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，有些人會認為走路只是簡單的「移動」，但在過去十年的醫學研究中，這種活動隱藏著深刻的秘密，不同的走路方式對保護不同的器官有著不同的效果；而不走的後果，則是身體以更殘酷的方式告訴你付出代價。走路不僅僅是運動，它實際上是身體進行的一整套分子信號調節。你以為你只是在動腿，其實是在調整血管、清理大腦、穩定神經網絡，甚至重新啟動基因表達。

1招散步降三高！

黃醫生指，如果以「快走」的方式行走，即是能讓你輕微喘息卻還能交談的速度，血管便會經歷一系列的改變。身體會造成以下影響：

1. 血管內皮細胞被激活

  • 快走時，血流的切流應力增加，促使血管釋放一氧化氮(NO)，這是血管的「潤滑劑」，有助於血管放鬆，預防動脈硬化。研究發現，快走(Brisk walking)8星期後可顯著增加一氧化氮的 產生，並改善內皮功能。

2.分散心臟負擔

  • 快走有助提升心輸出量，並減少動脈阻力。研究發現，每天7,000–9,000步，中年人總死亡率下降50%–70%；與每天<7,000步者相比，達到≧7,000步/日者的死亡率風險降低約50至70%。

3. 降三高

  • 快走有助改善胰島素敏感度，並降低壞膽固醇，同時提升好膽固醇。研究發現，規律快走訓練進行12星期，可有效降低收縮壓與舒張壓。在飯後10–15分鐘快走即可降低血糖。每星期快走30至45分鐘3–5次，有助降低壞膽固醇，同時提升好膽固醇。

7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖）

超過Ｘ千步防止腦退化

除了對心臟有效益外，走路不同步數將有不同的腦部影響。黃醫生解釋，因為運動會啟動大腦免疫細胞的修復模式，像啟動清潔隊。並有助保護負責記憶的海馬迴，以及對抗發炎：

  • 每日堅持3,000到7,500步，是維持腦部健康的黃金範圍。最近的哈佛老化腦研究顯示，步數變得有規律，能減緩腦中tau蛋白的累積和認知功能的下降。

  • 每天3,001至7,500 步，在中老年人群中認知下降速率約減少約40%至56%。

  • 每天步數提升至5,001–7,500 步，功能退化速率約減少約 34%至45%。

久坐8小時4大疾病風險

走路的不同方式與步數會有以上效益，但如果不走卻可能會讓身體負出代價。黃醫生解釋，不走的後果是身體在以緩慢的方式自我傷害。長時間久坐(超過8小時)將會使你的心臟、腦部和其他器官受到損傷：

  • 心臟健康：久坐會讓血流停滯，血管變得僵硬，死亡率增加20%至40%。

  • 腦部供血：較長的久坐時間將導致腦部供血不足，影響執行功能。

  • 癌症及糖尿病風險提升：代謝毒素堆積，可能增加大腸癌、乳癌及糖尿病的風險。

減肥穴位｜腹部

如何走得最好？

黃醫生指出，如果要對身體最好，他提出3大建議：

  • 護心步：快步走每日至少30分鐘或6,000至9,000步，運動時輕微喘息但能自由交談。

  • 護腦步：每天維持3,000至7,500步，力度適中但要規律，這比單一的高強度運動更有效。

  • 防止久坐：每坐滿50分鐘，至少站起來走動2至3分鐘，促進血流循環。

黃醫生表示，走路不僅是運動，它是身體的「維修工程」。心臟依賴快走來修復血管，而大腦則藉著規律走動來清除有害的蛋白質。你的人生質量，取決於你願意走多少步。今天不走，可能會影響你的身體健康，早早地面對生命的挑戰。

