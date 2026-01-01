常飯氣攻心恐糖尿病徵兆？營養師教8招食澱粉不眼瞓

飯氣攻心無可避免？有營養師指出，很多人在中午吃完飯後就會感到想睡和疲倦，原因竟是與攝取的碳水化合物有關，即是俗稱的「飯氣攻心」的醣暈，甚至可能與糖尿病有關。營養師指出，在這個情況下，可以用8種方法減低這種想睡、無力的狀態。

為甚麼會飯氣攻心？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，下午飯後開始打瞌睡和雙眼放空，是醣暈(Food Coma)所致。她解釋指，醣暈是指當你攝入大量碳水化合物或者高升糖食物後，血糖快速上升然後又急速下降，導致腦部暫時缺糖。這再加上副交感神經的啟動及消化系統對血液的需求，讓整個人進入一種想睡、無力的狀態。而造成醣暈的原因如下：

血糖急速升降：食用過多如白飯、甜點、油炸食品，讓血糖波動過大。

血液被腸胃徵用：進食後，血液會流向腸胃，導致大腦供血不足，自然昏沉。

食慾素下降：過飽或過甜會降低腦內的清醒訊號，使大腦進入休眠模式。

副交感神經啟動：身體進入休息狀態，血壓、心跳、呼吸變慢，加強了想睡的感覺。

激素變化：大量分泌胰島素會促使色胺酸轉化為褪黑激素，讓你更加想睡。

8招食澱粉不眼瞓 營養師高敏敏表示，醣暈可以透過以下8大方法避免： 平衡飲食：搭配蔬菜、蛋白質及好油，吃適量的碳水化合物，有助於穩定血糖。 選擇高纖碳水：如糙米、藜麥、番薯等，可以幫助穩定血糖。 少吃含糖食物：避免甜點和含糖飲品，減少血糖波動。 少吃油炸食品：油炸食物可能會干擾代謝，造成血糖劇烈波動。 改變用餐順序：如「先菜→再肉→最後飯」，有助於平穩升高血糖。 飯後活動：吃飽後可以散步或伸展5〜10分鐘，幫助血糖穩定。 保持水分：多喝水促進體內循環及代謝，減少疲倦感。 少量多餐：避免一次吃太多，可以分餐、慢慢吃，讓能量穩定輸出。

常飯氣攻心恐糖尿病徵兆？ 她提醒，若只感到滿足、放鬆、想休息，這是正常的現象。但如果你有頻繁的醣暈現象，可能會是糖尿病的徵兆。如果伴有頻尿或口渴等情形，請儘快就醫檢查。懂得駕馭「醣暈」，不僅能避免下午的昏睡，還能穩定血糖、提升思緒清晰，讓工作效率更高！從日常飲食開始改變，讓你的身體愈吃愈有力量。