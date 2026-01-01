行善同時幫自己！研究：每周助人2小時 大腦老化減緩、認知障礙風險降

幫助他人，不只溫暖別人，可能還能守護自己的大腦健康！英國《每日郵報》報道，一項追蹤達20年的大型研究發現，無論是到慈善機構做義工，或是日常中向親友、鄰居伸出援手，每周花幾個小時幫助他人，認知功能退化速度放慢15%至20%，可能有助延緩認知障礙症的發生，健康狀況較不理想的中高齡族群或許最有機會從中受益。

大型研究追蹤 20 年 揭「助人者」認知退化較慢 上述研究由美國德州大學奧斯汀分校研究團隊進行，分析超過3萬名、年齡51歲以上的美國成年人資料；追蹤期間，研究對象定期接受電話訪談，評估其即時記憶、工作記憶與認知處理速度，並以綜合分數作為大腦健康的指標，研究已刊登於國際期刊《社會科學與醫學》(Social Science & Medicine)。

研究團隊同時檢視受試者的兩種助人行為：一是「正式的義工服務」，例如在宗教、教育、健康或慈善機構從事無償工作；二是「非正式的幫助」，包括在未收取報酬的情況下，協助不住在一起的親友或鄰居，以及他們投入了多少時間來幫助他人。研究結果顯示，不管助人的形式為何，他們的認知功能衰退與不這麼做的人相比，速度慢15%至20%，其中以每周投入約2至4小時者獲益最明顯。

助人還能增認知儲備！不只當義工 日常伸援手同樣有益 研究團隊表示，過去已有研究指出，有目標導向的助人行為，可透過培養解決問題的能力、適應性思維和持續的精神投入，幫助增強認知儲備。領導研究的德州大學奧斯汀分校人類發展與家庭科學系Sae Hwang Han助理教授指出，本次研究顯示，有組織的義工服務，或是日常生活中的助人行為，隨著持續參與而逐步累積，都有機會產生持久的影響，不只限於短期。不過研究團隊也坦言，他們未進一步細分受試者實際助人的詳情，為研究限制之一。