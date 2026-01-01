睡眠窒息症有解！牙科客製「止鼾牙套」助打鼾者好眠

長期打鼾、睡不好，不只影響精神，還要小心可能是睡眠窒息症警號！45歲的L先生，長年飽受打呼與夜間睡眠中斷所苦，後來經睡眠檢查確認為中度阻塞性睡眠窒息症(OSA)後，轉至新竹臺大分院牙科部評估治療方式，透過數碼客製，俗稱「止鼾牙套」的「下顎前突裝置」，改善了夜間呼吸問題，睡眠質素也明顯提升。

收治病例的新竹臺大分院牙科部醫生王惠禎指出，阻塞性睡眠窒息症的產生，主要是上呼吸道在睡眠時，因肌肉鬆弛而塌陷，導致兩側咽壁變窄，或舌頭往後掉，進而阻塞氣道，造成間歇性缺氧。「下顎前突裝置」的作用，是透過把下顎向前拉動，這股牽引力能帶動附著於下顎的頦舌肌，進而將舌頭帶離咽喉後方，有效減少氣道阻塞的程度。

止鼾牙套助擴大咽喉空間 輕中度患者的新選擇

王惠禎醫生解釋，這類俗稱「止鼾牙套」的裝置也能強化周邊肌群(如腭舌肌)的張力，幫助擴大咽喉兩側的空間，同時改善軟顎塌陷問題。以L先生為例，他在配戴止鼾牙套3個月後，重新進行睡眠檢查數據，發現阻塞狀況明顯改善，主觀症狀也獲得緩解，讓他終於能一夜好眠。

不過，王惠禎醫生強調，止鼾牙套因為治療方式相對簡單，且具有可逆性，臨床上常被列為輕度至中度OSA患者的優先治療選項。但中度的阻塞性睡眠窒息症仍屬慢性問題，需要長期追蹤與管理。