猝死因心而起 長跑唔妥要即停

一年一度的渣打香港馬拉松將於周日(18日)舉行，順利完跑固然開心，但過去曾有不少猝死個案。心臟科專科醫生曾振峯提醒，如家族中有心臟病史，及/或有三高等長期病，應定期做身體檢查。另外比賽前應制訂合適訓練計劃，切忌一時興起而在無訓練過的情況下參與任何長跑比賽。如比賽途中出現任何不適，都應立即停止。 根據衛生防護中心資料顯示，心臟病在本港最常見的致命疾病中居第三位。心臟病的住院病人出院次數及住院病人死亡人數共約85,100人次，而因心臟病而死亡的登記死亡人數有7,258人。

小心隱性心臟病 曾振峯指，猝死個案大部分由隱性冠心病致心肌梗塞引起，亦有部分是由中暑或電解質失衡導致(主要發生在夏天)。隱性心臟病一般難以察覺，惟一旦病發後果非常嚴重，因此如有家族病史，尤其是曾有30歲前離世的病例，都應及早和定期做身體檢查；另外如本身患有糖尿病、血壓高、膽固醇高的問題，也建議及早接受檢查。 如有懷疑的情況下，醫生一般會安排做靜態心電圖，觀察病人是否出現心臟傳導問題，包括心律問題或心肌肥大等先天性問題，再按情況判斷須否進一步檢查。如欲評估心肺功能，則建議做運動心電圖，找出缺血轉變或因運動而誘發的心律問題。

事前要訓練充足 確診冠心病後就不可以再做運動？曾振峯表示，可否運動要視乎其嚴重程度，「如屬輕微的血管收窄，評估及運動時均無明顯症狀，風險不算高，如常運動甚至參與比賽亦可，惟事前一定要訓練充足，如參加馬拉松比賽等高強度運動前，應先和醫生商討；而心臟問題較嚴重者，則應降低比賽強度，如縮短跑程等。

尾一公里最危 大部分猝死個案於全馬比賽中發生，並集中在比賽尾段，尤其是最後一公里。曾振峯解釋，到這階段心臟已有一定程度負荷，而大家仍靠意志力衝刺以爭取好成績，再加重其負擔，導致心肌梗塞。

正常運動時心跳就算加快亦不會有不適；而如心跳紊亂，出現頭暈或眼前一黑，建議立即停止跑步；如感覺心口壓住，甚至出現異常呼吸(非常急促)，則應立即停止尋求協助。 賽前了解心臟情況 比賽在即，曾振峯提醒，跑手必須充分了解自己的心臟情況，如有剛才提及的高風險因素如三高或有家族史，應定期及盡早接受檢查。比賽前亦應訓練充足，如全馬這種高強度的運動，建議至少於一年前開始訓練；半馬則建議訓練約半年，就算是十公里比賽過去亦有猝死個案，非無風險，參加前應先評估自身狀況。曾振峯續指，比賽時跑手應時刻補水，賽前也要做好熱身運動，避免在毫無準備下出發。