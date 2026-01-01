天氣凍急症數目爆升！「呢3類病患」明顯增加 清晨起身咪太快

近日受天氣轉冷影響，彰基醫學中心急症室病患量明顯增加。急診邱俊杰主任表示，因天冷因素，導致醫院急診的病患人數在多個方面呈現上升趨勢。

高血壓與併發症成最大宗 消化道出血患者同步增加 邱俊杰主任說明，急診量增加的病患主要集中在以下幾類：高血壓族群及其併發症患者，這是最主要的族群，包括單純的高血壓患者，以及因高血壓疾病所引發的併發症，例如頭暈、心血管疾病和中風等。另外，消化道出血患者，這一類病患亦有明顯的增加。

留意血壓控制 也要警惕不當飲食習慣 邱俊杰主任強調，在天冷時，特別應注意健康控制與生活習慣，血壓監測為首要，需注意的就是血壓的控制與量測。 此外，因天氣寒冷，許多人可能為了進補，吃到一些高油、高鹽的食物，以及高刺激性的食物，這類飲食不僅會造成消化道的不適，也會導致血壓的偏高，是冬季控制血壓的重要面向。

長者「慢起」原則 起床別急著下床 針對年長且有心血管疾病的患者，早上起床時需要學習慢慢地起來。邱俊杰主任建議，可以在床上賴床15到20分鐘，然後再慢慢地起身，以避免如果突然起床時，容易誘發心血管疾病發作。

出現這些症狀別拖 醫：應盡早就醫 邱俊杰主任提醒，如果出現頭暈的症狀，或者是出現呼吸困難、胸口不適的症狀，建議要盡早就醫，以免發生嚴重併發症，造成不良後果。 彰基體系發言人、心臟血管內科陳美綾醫生也強調，低溫對心臟血管是一個很大的考驗。因為低溫會讓血管收縮，使血壓上升，增加心肌梗塞和中風的風險。因此，有心臟病、高血壓的朋友一定要特別注意，在寒冷時注意保暖，出門時帽子、圍巾一定要記得戴著。最重要的是，一定要定期測量血壓、心跳，且藥物一定要定期服用，才能保護自己的心血管健康。