食牛扒恐增腦退化風險？醫生教4招改善大腦健康

食牛扒恐增腦退化風險？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，有些人以為吃一塊牛扒只會使你變胖，但其實也會影響到記憶力。有研究警告，過量攝取紅肉，尤其是加工紅肉，可能會慢慢竊取你的記憶力。根據美國大型前瞻性世代研究，食用加工紅肉(如香腸、煙肉)每日超過0.25份，失智症風險增加13%。主觀認知衰退風險也增加14%。不過，若替代為「堅果或豆類」可顯著降低失智症及認知衰退風險。根據英國生物銀行研究，若日攝取增加25克加工肉品，會令失智症及阿茲海默症風險顯著上升。不過，未加工紅肉(如瘦牛肉、豬肉)攝取增加，反而與失智症風險降低有關