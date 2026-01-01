食牛扒恐增腦退化風險？醫生教4招改善大腦健康

吃肉也可能會危及大腦？有醫生指出，若吃牛扒等的紅肉或加工紅肉，可能會會使認知能力下降，增加患上腦退化的風險。醫生指出，有4大方法有助促進大腦健康，防止記憶力下降，增加腦退化風險。
食牛扒恐增腦退化風險？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，有些人以為吃一塊牛扒只會使你變胖，但其實也會影響到記憶力。有研究警告，過量攝取紅肉，尤其是加工紅肉，可能會慢慢竊取你的記憶力。根據美國大型前瞻性世代研究，食用加工紅肉(如香腸、煙肉)每日超過0.25份，失智症風險增加13%。主觀認知衰退風險也增加14%。不過，若替代為「堅果或豆類」可顯著降低失智症及認知衰退風險。根據英國生物銀行研究，若日攝取增加25克加工肉品，會令失智症及阿茲海默症風險顯著上升。不過，未加工紅肉(如瘦牛肉、豬肉)攝取增加，反而與失智症風險降低有關
4招改善大腦健康
黃醫生建議，如果要保護記憶力，不單止要依靠補品，而是要避免大腦發炎、耗損和退化。具體建議如下：
1. 健康飲食：
少吃高促炎飲食：例如加工紅肉與含糖飲料，這些都會加速記憶衰退。
多吃深綠蔬菜、堅果、橄欖油、茶與咖啡，這些食物可降低全身發炎。
2. 保持口腔健康：
保持良好的口腔健康至關重要。牙周病與幽門螺旋桿菌感染都會提高體內炎症水平，影響大腦健康。定期洗牙，必要時根除幽門螺旋桿菌。
3. 睡眠和運動：
睡眠：每天至少7小時睡眠是大腦清毒的時刻。
運動：每周進行快走或其他運動，可以提升神經成長因子，穩定記憶力。
血糖：過高的血糖會加劇腦霧，所以控糖至關重要。
4. 維持大腦活躍：
通過學習新技能、複雜任務和社交互動來促進神經可塑性，延緩記憶退化。
黃醫生指，大腦受到多種因素影響，包括飲食、生活方式、睡眠及口腔健康。改善其中一個環節都能促進你的大腦健康，而忽視任何一個環節都可能造成記憶力的下降。了解這些，讓我們在飲食與生活方式上做出更好的選擇，以保護記憶力！