常焦慮心煩瞓唔好？不是因抗壓力低！醫生教3招踢走內耗

做甚麼都沒有動力或覺得累？有醫生指出，很多人會突然狀態變得差、無法放鬆、壓力變大，導致感到心煩，甚至影響睡眠質素。其實都是因為精神內耗所致，而出現的原因並不是因為抗壓力低，而是各種生活習慣所致。醫生指出，有3大方法有助從精神內耗走出來。

常精神內耗致焦慮心煩瞓唔好？ 遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，許多人在有規律且作息固定時，大腦會感覺更安靜，精神消耗也較少，情緒更穩定。這不是巧合，正如2025年在《Neuroscience Research》上發表的綜述所解釋的那樣，人腦依賴結構與預測來保持穩定。

他解釋指，人類的大腦並非被動接收訊息，而是一個不斷預測未來事件的器官。當生活充滿固定的脈絡和重複的節奏時，腦部能夠更輕鬆地「預測」，從而減少能量消耗，讓人感覺更穩定。 為甚麼生活亂掉？ 張醫生指，當大腦面對意義不明或結構混亂的狀況時，會產生特定的神經警示反應。長期缺乏結構的生活可能導致睡眠質素下降、情緒不穩、注意力不集中，甚至讓人感覺無法承受這些壓力。而原因是大腦處在高耗能狀態，而不是個人的抗壓能力問題。

規律生活的益處 通過建立「可預測的序列」，例如固定作息、飲食和活動，你可以幫助大腦放鬆，降低心理負擔。研究顯示，這樣的生活方式能改善睡眠質量，減少焦慮，有助於提升情緒的穩定性。張醫生指，不時也會留意到一些生活規律的人，即使行程滿，但氣色很好，但如果是作息混亂的人，即使沒有甚麼行程，都容易覺得心浮氣躁。所以，捉到節奏，大腦才有餘裕修復自己。 張醫生指，有節奏的活動，如學語言、音樂、數學或任何有序的運動，不僅能提升大腦的靈活性，也能刺激神經的可塑性，延緩衰退。這些活動幫助建立預測與修正的循環，從而增強大腦的適應能力。臨床上亦發現，有彈琴、唱歌、學外語、跳舞、規律運動等習慣的老人腦袋會相對清楚，甚至情緒也比較穩。

3招踢走內耗 至於如何避免「精神內耗」，以下3大建議： 選擇有節奏的活動：找一些可以長時間參與的興趣，有系統地學一樣東西、每天固定時間練一點點，這樣不僅可以提升技能，還能穩定情緒。 避免長期玩手機：短影音與碎片化資訊，對大腦來說是完全相反的刺激。可能會令大腦預測誤差及耗能。 建立規律的作息：如固定起床、用餐時間，讓大腦有一個清晰的節奏。 張醫生指，當你開始建立規律的生活與興趣後，會發現自己的情緒愈來愈穩定，精神內耗的問題也逐步降低。記住，穩定的生活節奏能為你的心理健康提供強有力的支撐。