無醬不歡！醫列5大醬料傷腎 唔只高鈉「呢啲成分」都要留意

洪永祥醫生強調，腎病病人不是「甚麼都不能吃」，而是可以重新適應食物本身的味道，建議可善用天然辛香料、各式香草、酸味等，降低對鹹味的依賴。

有些人飲食習慣「無醬不成餐」，火鍋、撈麵、蛋餅，總要搭配醬油、沙茶醬或甜辣醬才覺得夠味。腎臟專科洪永祥醫生提醒，部分市售醬料的鈉、磷、鉀等含量較高，還有糖分、脂肪，慢性腎衰竭的腎病患者長期過量攝取可能讓腎功能持續受損，甚至走向洗腎，應謹慎食用。他也建議可改吃天然辛香料、香草等，為美食增加風味的同時也能保護腎臟健康。

洪永祥醫生說明，根據2022年發表於國際權威期刊《高血壓》(Hypertension) 的大規模研究顯示，長期攝取過量鈉離子，會導致腎內動脈壓力上升，損傷腎小球的過濾功能，對慢性腎病患者而言，可能加劇對腎臟的傷害。

2021年《腎臟營養雜誌》一項研究則顯示，天然食物(如豆類、肉類)中的有機磷吸收率約四到六成，但加工醬料中常見添加「無機磷」，人體吸收率幾乎接近百分之百。腎臟排磷能力不佳的患者，可能引發「高磷血症」，導致血管鈣化。

此外，也有不少番茄醬、甜辣醬為了口感，加入大量砂糖或高果糖漿，高糖對合併糖尿病的腎友更是雙重打擊。2023 年《美國腎臟病學會臨床雜誌》研究指出，高果糖攝取可能誘發尿酸上升，進一步促進腎臟間質纖維化。