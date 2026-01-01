尿酸高未必有痛風？常覺累尿變黃是腎惡化警號！醫生教3招護腎

尿酸高對腎臟的傷害是無聲無色的？有醫生指出，痛風是因為過多尿酸積聚，導致發炎而引發。不過，即使尿酸指數偏高也不代表會有痛風，而這種無症狀表現，可能正悄悄地對腎臟造成傷害。醫生指出，若身體出現4大症狀，尿酸就有可能已經傷及腎臟。

尿酸高沒症狀要注意嗎？ 遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，高尿酸血症往往被認為是「無症狀」的，其實它可能是腎臟健康的警號。根據2025年發表於《Annals of Medicine》的研究，長期尿酸偏高的人，腎絲球過濾率(GFR)通常較低，且下降速度早於正常人群。這不是個別案例，而是一個明顯的趨勢。所以所謂「無症狀高尿酸血症」，並不是沒事，而是會增加腎功能下降的風險。有些人尿酸偏高，但因為沒有痛風或任何明顯不適，所以就不以為然，日積月累，對腎功能造成影響。

尿酸對身體的影響 張醫生指，尿酸並非單純的「廢物」，當血清尿酸過高時，它會: 活化黃嘌呤氧化酶：增加活性氧產生，導致腎臟微血管長期處於氧化壓力之下。 刺激發炎訊號：例如核因子κB，讓腎小管與血管進入慢性低度發炎狀態。 影響腎臟的尿酸轉運：造成尿酸排除困難，形成惡性循環。

為甚麼「沒症狀」反而更危險？ 很多人誤以為，若無痛風症狀，便不需要擔心尿酸問題，但高尿酸的危險性在於它往往不會立即發出痛苦的訊號。事實上，高尿酸本身就是慢性腎病的重要風險因子。研究發現，長期尿酸偏高的人，腎功能每年可能下降約1至3mL/min，十年後，腎臟功能的惡化是可以觀察到的。

醫生揭4症狀是警號 張醫生指，若最近發現以下症狀，就有可能尿酸對腎臟正造成負擔： 經常感覺疲憊 熬夜後恢復緩慢 水喝不少但尿液較黃 血壓在正常邊緣 這些小狀況雖然看似微不足道，但實際上與腎臟的健康息息相關。

3招降腎傷害 張醫生指，如果想減少高尿酸對腎臟的傷害，重點不是降尿酸，而是避免腎臟長期處在高負荷狀態： 保持水分：確保尿液明亮且淡黃色，這表示腎臟運作良好。 避免熬夜與高果糖飲料：這些因素會推高尿酸水平，增加腎臟負擔。 增強自身抗氧化系統：規律運動、良好的睡眠及管理壓力是保護腎臟的關鍵。

張醫生指，高尿酸不會直接引起疼痛，但腎臟會感受到長期的影響。真正的預防在於及早改變生活方式。當你開始照顧自己的生活，腎臟也會感受到這些變化，健康數字將隨之改善。