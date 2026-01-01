急性心肌梗塞後重度心衰竭 跨團隊護理幫助重拾生活

若出現心臟不適或已確診心衰竭，應及早接受專業評估與完整照護，為生命與生活築起長期防線。

「如果不是那51分鐘的心肺復甦術(CPR)，今天我無法站在這裡分享人生。」現年62歲的倪先生，2017年因急性心肌梗塞導致心跳驟停，歷經長達51分鐘搶救並緊急使用人工心肺(ECMO)才從鬼門關前被拉回。此後，多年反覆進出醫院、收過多張病危通知書，一度被判定為重度心衰竭高風險個案。八年後，倪先生逐步找回生活質素，彰基心臟科主任廖英傑醫生表示，心衰竭並非一次治療即可痊癒，而是需長期監察、精準調藥與跨團隊合作的慢性疾病。

喘、疲勞、水腫 症狀加重要警覺

廖英傑醫生說明，心衰竭患者常出現咳嗽、活動或平躺時易喘、疲勞、體力下降、食慾欠佳、便秘，以及夜間呼吸困難，部分患者會有下肢或腳踝水腫。這些多與心臟供血不足與體液滯留有關，若症狀出現或惡化，應及早就醫避免病情加重。

中西醫整合 改善生活品質

心衰竭團隊負責人陳韋傑醫生指出，依循國際治療指引，建立標準化照護流程，從急性期治療、藥物最佳化、心律控制，到出院後監察與教育，皆由跨專業團隊共同執行，有助降低再住院與急性惡化風險。