眼黃、尿茶色＝膽管癌最後警號

膽管癌是一種相對罕見但致命的癌症，本港每年約有400至500名新確診病例。由於早期症狀不明顯，許多患者在診斷時已是晚期。臨床腫瘤科專科醫生林嘉安指出，「雖然膽管癌罕見，但在香港死亡率相當高，死亡數字都接近400宗。而且一旦已屆晚期，整體5年存活率僅低於10%。這種癌症的不明顯早期症狀與高死亡率使其值得關注。」

膽管是肝內外膽汁輸送管，這些膽管如同樹枝一般，匯聚成一條主要的膽管。而膽管癌源於肝內及肝外的膽管中上皮出現病變，導致癌症發生。林嘉安指出，「膽管癌與一般的肝癌有根本的區別，肝癌多與乙型肝炎和其他肝炎有關，而膽管癌卻沒有。」他強調，這兩者的風險因素和癌細胞種類截然不同，常常讓人混淆。

儘管膽管癌病因未完全明確，但一些高危因素已被發現，如吸煙、酗酒，以及長期膽管發炎等。林嘉安提到，「如膽石症或原發性硬化性膽管炎都可能使膽管長期發炎，從而導致膽管癌。」此外，一些寄生蟲感染，如肝吸蟲，也可能是引發此病症的因素之一，尤其是在某些衛生條件較差的地區，肝吸蟲經生食或未煮熟的魚類傳播，所以吃淡水生魚片屬於高危行為。

早期膽管癌往往沒有明顯的病徵。林嘉安表示，「許多病人可能出現疲倦或食慾不振的情況，但這些症狀很容易被忽視。」甚至可能會令人出現腸胃不適或消化不良症狀，有時患者亦以為只是小毛病而沒有求醫。

隨病情發展，患者可能出現皮膚和眼睛的黃疸，或小便變成茶色等指標性症狀。然而，這些通常在後期才會出現，「肝外的膽管癌比肝內的癌症更容易被早期發現，因為患者可能會因膽汁阻塞出現黃疸而及時就醫。」

存活率不足5%

對於局部的早期膽管癌，手術切除仍是目前的主要治療方法。林嘉安補充，「對於晚期膽管癌，則需要考慮進行傳統化療及新型免疫治療，或根據個人化的基因特徵，去選擇標靶藥。」傳統療法的5年存活率相對較低，晚期膽管癌患者的存活率不足5%。不過，醫學界在新療法研究方面取得一些突破，免疫療法再聯合化療已顯示出延長病人壽命及改善生活質量的潛力。