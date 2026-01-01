冬季做好護理 防皮膚問題惡化

濕疹和銀屑病在香港並不罕見，而冬季乾燥的時候，也可能令病情出現反覆，需要求醫處理。大部分患者病情屬於輕微至中等，不過即使嚴重患者，透過新式藥物治療也可以得到良好控制，配合改善生活習慣，讓患者也可過上正常生活。

皮膚科專科醫生林旭強表示，銀屑病屬自體免疫病，免疫系統錯誤攻擊皮膚，而令皮膚出現紅色斑塊、銀白色皮屑。「此症並不會傳染，發病高峰期為20至30歲及50至60歲。值得留意是銀屑病不單影響皮膚，還可能破壞神經系統、心血管、關節等。若關節受影響，或引致關節痛、關節僵硬，手指發炎腫脹等。若沒有及時治療，關節所受破壞或不能逆轉。」

適當用藥避免關節炎 醫學界近年發現，白介素-23(IL-23)是銀屑病關鍵的調控性細胞激素，若採用生物製劑IL-23抑制劑可有效控病，研究指比起使用腫瘤壞死因子抑制劑(TNFi)，3年可減低大約59%關節炎風險。林旭強認為，「中至重度銀屑病患者，如有發展為銀屑病關節炎的風險因素，以及輕度銀屑病患者，有銀屑病關節炎發病前早期徵兆，都應考慮提早介入，防止不可逆傷害。」另一研究結果顯示，IL-23抑制劑療效可穩定維持超過5年，逾六成患者皮膚完全乾淨，近九成患者改善九成以上。

提升治療目標 濕疹十分普遍，每5名港人便有一人在不同階段患上濕疹。患者因為痕癢而令生活質素、睡眠質素和工作效率下降，焦慮感上升。皮膚科專科醫生鍾振堅指出，「現時濕疹有更多藥物選擇，能為患者制訂更高的治療目標，可達到的話能顯著提升患者生活質素，並減低復發率和求診次數。」

快速緩解痕癢 大部分輕度濕疹可以透過外用類固醇藥膏或PDE4藥膏，配合日常保濕處理。但如果療效欠佳、頻繁復發、生活仍受影響，又或皮膚受累面積廣泛，涉及面和手等部位，以及併發症風險高，便要考慮系統性治療。鍾振堅指口服JAK抑制劑是選擇之一，可精準抑制濕疹發炎機制，「幾天內便可快速為患者緩解痕癢、改善臉頸徵狀，而且有長達6年的安全數據。」研究指，使用口服JAK抑制劑52周後，有近四成患者的濕疹改善九成以上，同時幾乎沒有痕癢。

必須做好保濕 管理濕疹和銀屑病，保濕是相當重要的一環。香港皮膚健康基金理事、皮膚科專科醫生黃慶榮建議，患者在洗澡後應立即塗抹潤膚霜以減少皮膚乾燥，「應採用無添加無香料潤膚產品，減少刺激。」即使冬天亦不應用太高溫的熱水洗澡，用溫水就好，並選擇寬鬆、輕盈布料的衣服，如選擇棉質可以減少刺激，避免著羊毛內衣。均衡飲食、避免煙酒、維持健康體重，都有助控制病情。