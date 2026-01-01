為身體加「油」 高劑量=優質？教您挑選優質魚油四大準則

市面上有林林總總魚油產品，不少產品標榜高濃度、無污染，但價錢相差甚遠。究竟如何揀選真正優質魚油？其實只要掌握四大關鍵準則，就能輕鬆分辨！

香港人生活節奏急促，飲食不均衡成為日常。就連 Omega-3 脂肪酸普遍攝取量都低於美國心臟協會，每周至少食兩份深海魚類的建議。身體欠缺 Omega-3 不止影響心血管健康，更可能令大腦功能、認知力及專注力下降，工作和學習表現自然大打折扣。因此不少人會選擇服用魚油補充品，方便直接。不過，市面魚油產品選擇繁多，甚至許多人以為「劑量高 = 最好」，究竟這說法是對或是錯？

魚油濃度愈高代表能提供更多Omega-3。而臨床研究亦指出，純度愈高，吸收率愈理想！

選擇採用分子蒸餾技術的產品，能有效去除雜質及重金屬，萃取出高品質魚油。同時，應選擇極少化學處理過程的產品，減少不必的處理，保留魚油最珍貴的成分。

rTG型：利用技術將結構再酯化回 TG 型，兼顧高濃度與生物可利用，屬市場上較高階選擇。

EE型：經過較多加工程序，吸收率及耐受度因人而異，並非人人適合。

市面上常見的魚油形態主要分為三類：EE（乙酯型）、TG（三酸甘油酯型）、以及rTG（再酯化 TG 型）。

選擇採用純淨海域、細小魚種的產品，因為累積重金屬風險較低。而且第三方認證亦同為重要，例如國際公認的IFOS認證，會從多個方面檢測魚油，確保產品符合最高標準。

選購魚油，應根據濃度和純度、萃取技術、形態及安全性為準則。

「Revive維再生93+Omega-3醫療級深海魚油」具備5大優勢，萃取自秘魯深海漁場純淨的鳳尾魚，幾乎不含雜質和重金屬 1 。而且採用分子蒸餾技術萃取出rTG形態魚油，Omega-3濃度高達93% 2 ，經極少化學處理過程且屬迷你膠囊和無魚腥味，方便吞服。每粒魚油內Omega-3脂肪酸含量、純淨度、新鮮度及重金屬殘留度均符合標準，獲IFOS五星認證。

「Revive維再生93+Omega-3醫療級深海魚油」能為身體提供多方面支持，全面守護身心健康。它有助保護心血管系統，改善血管彈性，降低心血管問題風險；同時促進大腦功能，支持記憶、專注力和學習能力；對皮膚健康亦有益處，能減少皮膚水分流失、提升皮膚彈性和減緩細紋形成；且Omega-3具備抗炎功效，能調節體內的炎症反應，有助緩解慢性發炎問題；促進視力健康，維護眼睛功能；並能影響大腦神經遞質平衡，有助調節情緒和減輕壓力。

Omega-3能為成年人的健康提供全方位支持，成為現今都市人維持健康的重要營養素。「Revive維再生93+Omega-3醫療級深海魚油」提供高純度、高標準的魚油，只需每日2粒，就可以為身體全方位健康提供支持。產品現於香港萬寧及Revive維再生官網有售。





193% Omega-3濃度計算：每粒膠囊含有EPA、DHA同DPA含量相加，再除以總Omega-3脂肪酸含量計算得出。

2由香港標準及檢定中心進行測試的7種常見有害的重金屬，包括（銻、砷、鎘、鉻、鉛、汞、錫）。



