【牛黃分等級 買安宮牛黃丸避坑指南】花多眼亂點揀？買錯功效不一樣？

安宮牛黃丸是經典針對腦血管問題的名藥。冬季是腦血管意外的高峰，有很多三高人士在冬天都會多加注意，買些安宮牛黃丸自用送禮以希望身體健康，平安過冬。但原來市面上眾多品牌，價格由數百元至上千元不等，藥材用量及質素亦非常參差。究竟要怎樣選擇安宮牛黃丸呢？ 安宮牛黃丸快速起效 清熱解毒 註冊中醫師 曾學文指出當一個人熱毒得很厲害，中醫稱之為「發熱昏迷，痰濁內阻」，就會用安宮牛黃丸去醫治。當體內的火氣太過旺盛，體內津液停聚而形成一些病理物質，中醫就稱之為「痰」。「痰」可阻塞經絡，甚至影響腦部運作。此時就需要將「熱」快速地降下來，而安宮牛黃丸正是一條偏寒的救急名方，能快速起效，清熱解毒，令過熱的身體減少熱毒而得以恢復平衡。

牛黃分等級 天然牛黃最佳 安宮牛黃丸最重要的主藥之一是「牛黃」，牛黃的質素主宰着整粒安宮牛黃丸的效果。曾醫師指出，牛黃是牛的膽結石，好處是清熱解毒力強，現代藥理指出具抗炎作用1；但原來牛黃有分「天然牛黃」、「體外培育牛黃」和「人工牛黃」。在三款牛黃之中，「天然牛黃」具有最多種類的抗炎成分，較其他兩款牛黃更易被人體吸收2。因為天然牛黃矜貴罕有，價格高昂，所以坊間有很多安宮牛黃丸的處方，是用較平價的體外培育牛黃和人工牛黃取代。

天然牛黃vs人工牛黃 價錢功效 天壤之別 中醫角度認為腦血管意外，神志不清的昏迷人士是因五竅不通（即眼、耳、鼻、舌、口失去與外界的聯繫），必須使用「開竅劑」去開通他們的五竅，令人回復意識，甦醒過來。雖然「天然牛黃」和「人工牛黃」均是牛黃，但是論清熱解毒的程度，有天壤之別。根據《中國藥典》，「天然牛黃」用於腦血管意外的痰迷，有開竅的功效，但「人工牛黃」用於一般的火熱內盛，例如︰廣為人知而採用「人工牛黃」的中成藥「牛黃解毒片」就是針對咽喉腫痛、牙齦腫痛、口舌生瘡等上火症狀。腦血管意外發生快如疾風，故此需要起效快的成分來在短時間內達到開竅的效果。根據中國官方機構指出，救急藥安宮牛黃丸不可採用人工牛黃4。

品質重要，但含量不足也枉然 選購「質」和「量」兼備的牛黃丸 坊間有些較便宜的安宮牛黃丸雖然採用天然牛黃，但牛黃用量未達藥典標準，其救急功效仍然存疑。根據藥典，每粒3克的安宮牛黃丸應含有相當於0.167克天然牛黃。市場上某些品牌的安宮牛黃丸，每粒只含有相當於0.02-0.03克的牛黃，少於藥典記載量的5-8倍5。天然牛黃珍貴稀少，符合藥典標準的天然牛黃，就更是珍稀難求的寶物。

十一味藥安宮牛黃丸 安全有效 保護腦神經 天然牛黃是安宮牛黃丸處方中主要的藥材，不同的品牌有不同的處方，但最能保證救急用而快速見效的安宮牛黃丸處方，是收錄於國家級典籍《中國藥典》的十一味藥材處方，包括︰天然牛黃、人工麝香、水牛角濃縮粉、黃連、黃芩、梔子、冰片、鬱金、雄黃、朱砂和珍珠，這是專家認可能保護腦神經的臨床應用處方，而且位元堂安宮牛黃丸是經香港衞生署審批的處方，只要按說明書上的指示服用，是安全有效的。

香港著名大學醫學院一項最新研究發現，藥典處方「安宮牛黃丸」當中含有的活性成分，可以抑制大鼠腦中招昏迷後腦內產生熱症分子，將黃金治療的4.5小時，延長半小時至5小時6。眾多品牌中，位元堂忠於古方正藥以深厚根基傳承古方，恪守《中國藥典》處方煉製，質量及效果有保證。

藥材質優量足 生產基地也很重要 生產基地就好比餐廳的廚房，要符合衛生標準。全香港不是每一間藥廠的廠房都符合香港中成藥生產質量管理規範(GMP)。根據香港中醫藥管理委員會的網頁，全港只有約一成的中成藥製造商取得GMP認證。要質量把關，有廠家不惜設置大型的安宮牛黃丸生產專區，以防和其他藥物交叉污染，確保品質。在市場上產品質量參差，選購時產地要留意2點︰

留意製造的生產廠房是否符合GMP認證 留意生產地只寫明「香港」

產品包裝註明藥典處方，是品質的保證。製作藥典處方安宮牛黃丸的規格甚高，全香港只有2間GMP藥廠符合資格生產藥典處方安宮牛黃丸（專配安宮生產線）。位元堂安宮牛黃丸更是全港唯一全程由藥材飲片至成品整個生產過程均在香港GMP廠房生產的藥典處方安宮牛黃丸。廠房設有專屬安宮牛黃丸的生產區，房間潔淨度依據ISO 14644 Class 8要求，甚為嚴謹。

