健康
出版：2026-Jan-23 16:00
更新：2026-Jan-23 16:00

【自己煮都唔一定健康？】健康飲食第一步 油要用得精明 先食得安心！

(資料由客戶提供)

香港人生活節奏急促，外出用膳頻繁，但不少食肆為求令食物香口、鬆脆及耐存放，往往採用含反式脂肪的食油！想食得健康？不少人會選擇自己動手煮幾道暖胃家常菜，油鑊一響，香氣四溢！亦有不少全職家長，在工作結束後趕回家中，為家人烹飪佳餚，本應是健康又溫馨，但大家有否想過，若一不小心揀錯食油，長期累積下，竟可能為心血管健康埋下隱憂？

識煮更要識揀 認清隱形健康威脅

「反式脂肪」這個詞大家時有聽聞，但究竟與一般脂肪有何差異？簡單而言，「反式脂肪」屬不飽和脂肪，主要由植物油經人工氫化過程產生，用於延長食品保質期和改善口感，常見於人造牛油、糕點、炸物等加工食品中。

然而，「反式脂肪」對身體百害而無一利！它會提升體內「壞膽固醇」（低密度脂蛋白）水平，同時降低「好膽固醇」（高密度脂蛋白）水平，雙重影響下，容易引致血管發炎、血管壁積聚斑塊，增加血管栓塞、中風及冠心病風險。世界衞生組織早已建議，每日反式脂肪攝取量應低於總能量攝取的1%，最理想則是完全避免。

Top view of white onions being saved in a frying pan (1)

拒絕反式脂肪 更要認識「非基因改造」

想食得健康，除了減少攝入「反式脂肪」，還有一個捷徑！近年「非基因改造」（Non-GMO）食品愈發普及，指產品或原材料在生產過程中未經人工基因工程技術改變基因結構，保留食物自然狀態和營養價值。

相反，基因改造（GMO）食品則透過人工方法改變生物基因結構，使作物具備抗蟲、延長保質期等特性。但不少重視健康的消費者，傾向選擇天然、未經基因改造的食材，以減低潛在風險。

刀嘜高健零反食油系列 滿足兩大健康需求

食用油是煮食的第一步，也是必需品，揀油絕不能馬虎！否則即使避免外食，也未必真正健康。想同時滿足「零反式脂肪」與「非基因改造」兩大要求？一定要由源頭開始，刀嘜新推出的「高健零反式食油系列」，正好切合注重健康的家庭所需。

刀嘜「高健零反式食油系列」為「零反式脂肪*」產品，從源頭避免攝入人工反式脂肪，有助維持心血管健康。同時，粟米油，芥花籽油均為「非基因改造」（Non-GMO），確保品質純正，自然食得安心又健康。更重要的是，產品同屬「零膽固醇*」，並含豐富單元不飽和脂肪酸，有助降低壞膽固醇（LDL），同時提高好膽固醇（HDL），促進心臟健康。

Knife Zero Trans Fat Pure Peanut Oil 900ml mockup back

刀嘜高健零反醇正花生油

Knife Zero Trans Fat Pure canola Oil mockup front CMYK

刀嘜高健零反非基因改造醇正芥花籽油

Knife Zero Trans Fat Pure Corn Oil 900ml mockup

刀嘜高健零反非基因改造醇正粟米油

系列提供多款選擇 配合不同烹調需要：

  • 刀嘜高健零反醇正花生油

  • 刀嘜高健零反非基因改造醇正芥花籽油

  • 刀嘜高健零反非基因改造醇正粟米油

健康生活 從食用油開始

努力工作，無非為家人提供更好生活，而健康絕對是生命最重要的資產。與其憂心外食風險，不如從自己可掌控的廚房開始，從一滴油開始，選用更優質食用油，主動守護家人健康。

*每15毫升含0毫克膽固醇及0克反式脂肪

