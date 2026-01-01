【自己煮都唔一定健康？】健康飲食第一步 油要用得精明 先食得安心！

香港人生活節奏急促，外出用膳頻繁，但不少食肆為求令食物香口、鬆脆及耐存放，往往採用含反式脂肪的食油！想食得健康？不少人會選擇自己動手煮幾道暖胃家常菜，油鑊一響，香氣四溢！亦有不少全職家長，在工作結束後趕回家中，為家人烹飪佳餚，本應是健康又溫馨，但大家有否想過，若一不小心揀錯食油，長期累積下，竟可能為心血管健康埋下隱憂？

「反式脂肪」這個詞大家時有聽聞，但究竟與一般脂肪有何差異？簡單而言，「反式脂肪」屬不飽和脂肪，主要由植物油經人工氫化過程產生，用於延長食品保質期和改善口感，常見於人造牛油、糕點、炸物等加工食品中。

然而，「反式脂肪」對身體百害而無一利！它會提升體內「壞膽固醇」（低密度脂蛋白）水平，同時降低「好膽固醇」（高密度脂蛋白）水平，雙重影響下，容易引致血管發炎、血管壁積聚斑塊，增加血管栓塞、中風及冠心病風險。世界衞生組織早已建議，每日反式脂肪攝取量應低於總能量攝取的1%，最理想則是完全避免。

想食得健康，除了減少攝入「反式脂肪」，還有一個捷徑！近年「非基因改造」（Non-GMO）食品愈發普及，指產品或原材料在生產過程中未經人工基因工程技術改變基因結構，保留食物自然狀態和營養價值。

相反，基因改造（GMO）食品則透過人工方法改變生物基因結構，使作物具備抗蟲、延長保質期等特性。但不少重視健康的消費者，傾向選擇天然、未經基因改造的食材，以減低潛在風險。

刀嘜高健零反食油系列 滿足兩大健康需求

食用油是煮食的第一步，也是必需品，揀油絕不能馬虎！否則即使避免外食，也未必真正健康。想同時滿足「零反式脂肪」與「非基因改造」兩大要求？一定要由源頭開始，刀嘜新推出的「高健零反式食油系列」，正好切合注重健康的家庭所需。