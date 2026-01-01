出國旅遊注意！日本蜱蟲病通報創歷年新高

赴日本旅遊注意！當地以蜱蟲為感染媒介的「發熱伴血小板減少綜合症」創下新高。台灣衛生福利部疾病管制署指出，人體若遭帶有「發熱伴血小板減少症候群病毒」的蜱蟲叮咬而感染，將出現發燒、噁心、嘔吐等症狀。港人較常前往日本浸溫泉、賞櫻等旅遊活動，提醒在草叢或林地活動，應注意防範可能接觸到的寄生蟲或病媒蚊，以降低感染風險。
日本SFTS創新高
日本媒體《日本放送協會》(NHK)報道，國立健康危機管理研究機構統計，該國2025年全境發熱伴血小板減少綜合症病例數共計191例，創下單年歷史新高。發熱伴血小板減少綜合症(SFTS)在日本過去多年都有零星病例，由於不少港人喜歡前往賞櫻花、浸溫泉、滑雪等活動，在當地旅遊時也須留意；而內地北方部分省份也有發熱伴血小板減少綜合症病例報告，顯示該類疾病在東亞地區仍有傳播風險。
蜱蟲為發熱伴血小板減少綜合症主要的傳播媒介，主要棲息於草叢、樹林等野外環境，故在草叢或林地活動時，須注意防範可能接觸到的寄生蟲或病媒蚊，落實防蚊蟲措施，以降低感染風險。
蜱蟲為SFTSV傳播媒介 傳染途徑曝
發熱伴血小板減少綜合症的致病原是白纖病毒科(Phenuiviridae)班達病毒屬(Bandavirus)的病毒，即發熱伴血小板減少綜合症病毒(SFTSV)，是外有脂質包膜的單股RNA病毒，而蜱蟲為該病毒主要的傳播媒介，主要棲息於草叢、樹林等野外環境，另可透過直接接觸急性期、末期或死亡病患的血液、體液或呼吸道飛沫顆粒而導致人體感染。
若感染發熱伴血小板減少綜合症，叮咬處出現紅腫、皮疹、水疱、瘀斑，整個人開始發燒、噁心、嘔吐、食慾不振、血小板及白血球減少，若惡化為重症，可能導致多重器官衰竭，甚至死亡。目前該病無特定的治療藥物，以支援治療為主。
SFTS預防4點須知
避免暴露於蜱蟲孳生的草叢環境，若至郊區、戶外活動或工作必須接觸草叢環境時，應做好個人防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，並於衣物及皮膚裸露部位可使用含DEET、Picaridin或IR3535的防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用。
戶外活動結束後應盡速沐浴並更換全部衣物，避免蜱蟲的附著和叮咬，以降低感染風險，並注意居住周圍環境，請勿接觸鼠、不明來源的寵物或野生動物。
若發現遭蜱蟲叮咬，應盡速用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心地將蜱蟲摘除，避免其口器斷裂殘留於體內，並使用肥皂沖洗叮咬處，即可降低感染的風險。
如有出現疑似發熱伴血小板減少綜合症症狀，應盡快求醫並告知醫生蜱蟲叮咬史、流行疫情地區戶外活動史，或有無出入郊區、草叢等活動史，以供醫生診斷參考。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】