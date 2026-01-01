出國旅遊注意！日本蜱蟲病通報創歷年新高

赴日本旅遊注意！當地以蜱蟲為感染媒介的「發熱伴血小板減少綜合症」創下新高。台灣衛生福利部疾病管制署指出，人體若遭帶有「發熱伴血小板減少症候群病毒」的蜱蟲叮咬而感染，將出現發燒、噁心、嘔吐等症狀。港人較常前往日本浸溫泉、賞櫻等旅遊活動，提醒在草叢或林地活動，應注意防範可能接觸到的寄生蟲或病媒蚊，以降低感染風險。

日本媒體《日本放送協會》(NHK)報道，國立健康危機管理研究機構統計，該國2025年全境發熱伴血小板減少綜合症病例數共計191例，創下單年歷史新高。發熱伴血小板減少綜合症(SFTS)在日本過去多年都有零星病例，由於不少港人喜歡前往賞櫻花、浸溫泉、滑雪等活動，在當地旅遊時也須留意；而內地北方部分省份也有發熱伴血小板減少綜合症病例報告，顯示該類疾病在東亞地區仍有傳播風險。

蜱蟲為發熱伴血小板減少綜合症主要的傳播媒介，主要棲息於草叢、樹林等野外環境，故在草叢或林地活動時，須注意防範可能接觸到的寄生蟲或病媒蚊，落實防蚊蟲措施，以降低感染風險。

蜱蟲為 SFTSV 傳播媒介 傳染途徑曝

發熱伴血小板減少綜合症的致病原是白纖病毒科(Phenuiviridae)班達病毒屬(Bandavirus)的病毒，即發熱伴血小板減少綜合症病毒(SFTSV)，是外有脂質包膜的單股RNA病毒，而蜱蟲為該病毒主要的傳播媒介，主要棲息於草叢、樹林等野外環境，另可透過直接接觸急性期、末期或死亡病患的血液、體液或呼吸道飛沫顆粒而導致人體感染。