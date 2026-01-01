揀錯早餐會攰足全日 只食蛋＋飲奶工作效率大減 醫生揭早餐必備3種食物

選擇適合又健康的早餐十分重要！有醫生指出，若選擇不適合的早餐不但會令你疲倦一整天，更可能會增加心臟病風險。若早上只吃蛋和喝奶，更可能會令工作效率大打折扣。醫生指出，吃早餐必須要具備3大主要營養素。

幾點吃才算是早餐？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，如果早餐吃錯，可能會導致整天疲勞、暴食和血糖失控。黃醫生指，早餐並非一定要在早上7點吃，而是你起床後2小時內的第一餐。即便是10點起床、11點吃，仍然算早餐。

不吃早餐3大影響 黃醫生指，偶爾不吃早餐沒事，長期不吃卻會導致： 血糖波動劇烈

中午暴食、下午昏沉

心血管與代謝風險上升 研究顯示，規律吃早餐的人心血管疾病及第二型糖尿病風險較低，專注力和情緒穩定性更佳。

3大「錯誤」早餐！ 但有吃早餐又不代表健康。黃醫生指出，很多常見的早餐組合，其實會對身體帶來負面影響： 白多士＋甜奶茶：血糖升得快，但跌得更快；飽足感短，很快會有飢餓感，需要找零食；缺乏蛋白質、纖維和微量營養素。 牛奶＋雞蛋：雖然看起來健康，但完全缺碳水，導致血糖偏低，會讓專注力下降，並增加腦霧感，減低工作效率。 油炸碳水：熱量高，營養低，長期下來會增加體脂。

早餐必備3種食物 黃醫生建議，一份理想的早餐應該要有以下3大成分： 優質碳水：如燕麥、全麥多士、番薯，提供穩定能量、維他命B群和膳食纖維。 優質蛋白：如雞蛋、牛奶、無糖豆漿、魚、雞胸、豆腐、乳酪等，能延緩飢餓感。 蔬菜水果：如綠色蔬菜、番茄、藍莓等，提供抗氧化物和纖維。

3大健康食譜推介 他亦推介，以下3款食譜可滿足以上的成份： 3分鐘版：燕麥＋牛奶＋蛋，搭一顆番茄或一些藍莓。

便利商店版：茶葉蛋＋無糖豆漿，全麥飯糰＋沙律。

減脂友善版：番薯＋蛋＋烚菜，高蛋白乳酪＋堅果小量。 黃醫生指，早餐不是形式，而是你代謝的「開機鍵」。你吃進去的不是「便宜」，而是今天的血糖曲線、專注力與情緒穩定度。