飲咖啡都恰眼瞓？ 專家揭瞓醒後XX分鐘唔應該飲咖啡 醫生拆解3大原因

咖啡不應該一起床就喝？有醫生指出，有些人會發現早上喝咖啡會無法提起精神，晚上卻會突然精神得難以入睡。有研究指出，咖啡不應該一醒來就喝，而是需要到起床60至90分鐘後再喝。另外，醫生指出，若發現喝咖啡無效，有可能與3大原因有關。

喝咖啡無效？ 家庭醫學科醫生李思賢在其facebook專頁上分享指，早上喝咖啡無法提神，晚上卻精神奕奕，這個情況反映體內的麩胺酸(Glutamate)的生理節律的失衡。麩胺酸是大腦的主要興奮性神經傳遞物質，負責專注與思考。若早上麩胺酸水平過低，會導致無法集中精力，而晚上卻突然增高，造成「身體疲累但腦袋卻停不下來」，常常是焦慮型失眠的根本原因之一。

精神日夜顛倒3原因 而麩胺酸日夜顛倒有3大成因： 壓力：長期高皮質醇水平會導致白天神經活動降低，使得思考變得緩慢且分心，所以連咖啡因都無法推高；晚上皮質醇水平未下降，麩胺酸則會突然飆升，使變得思緒快又敏銳，令人感覺清醒。 血糖不穩：下午或晚餐後的低血糖會導致腎上腺素上升，進而推升麩胺酸，造成白天乏力、晚上卻過度興奮。 女性經前症候群(PMS)：雌激素的下降使GABA的穩定作用減弱，進一步加重麩胺酸的波動。

2招回復正常

李醫生指，若要改善這種情況，重點在於將麩胺酸的節律調整回正常，他建議： 白天啟動：確保健康的早餐，促進穩定的血糖，並多曬太陽、適度活動，讓身體明白現在是可以專心的工作時間。 晚上放鬆：晚餐後2至3小時內避免重口味、甜食及油膩食物，以免血糖波動影響麩胺酸。減少藍光刺激，使GABA的效果更好。睡前幾分鐘進行放鬆練習，給大腦「關機」的時間，也能顯著改善睡眠質量。 1大咖啡的攝取時機 根據腦神經科學專家Andrew Huberman建議，避免在醒來後立即喝咖啡。因為清晨腺苷(Adenosine)尚未完全代謝，過早攝取咖啡會壓制腺苷的效果，然後會導致下午更累。正確的做法是將咖啡延後至起床60至90分鐘後，這樣可以穩定白天的精神，尤其對於那些白天提不起勁、晚上才清醒的人特別有幫助。

李醫生指，若你最近壓力大，晚上容易焦慮，透過調整麩胺酸的日夜節律，你會發現咖啡會重新有效，白天容易進入狀態，晚上也不再與腦袋苦戰。這些小調整能幫助重新獲得身體的能量平衡。