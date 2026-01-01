馬拉松後劇痛 是傷是勞？

馬拉松後，跑手還在回味完成賽事後的興奮感，隨之而來可能是渾身的肌肉痠痛。骨科專科醫生李崇義醫生指出，「長跑後下肢會出現各種痛症問題，有些跑手會混淆，到底痛感是來自是一般疲累，還是已造成傷患。建議應辨識痛症，並採取正確的應對措施，不僅能幫助跑手及時恢復，還能降低傷患的風險。」 痠痛定拉傷？ 跑步後的第二至第三天，如果出現全身肌肉痠痛，通常稱為遲發性肌肉痠痛。李崇義解釋指，「這種情況是在運動後的1至2天出現，主要表現為雙腳對稱且位置廣泛的疼痛，並且無法指明特定的痛點。」

與普通的肌肉拉傷區別在於，拉傷的痛感通常在運動過程中即刻出現，並且疼痛集中在特定的部位。因此，遲發性肌肉痠痛雖然會不適，但通常在3至5天後自然減輕，而普通的肌肉拉傷則可能需要更長的時間才能康復。

膝頭痛處理 許多跑者在運動中或結束後，由於重複性的動作，可能會感到膝蓋疼痛。李崇義指出，「這常見的情況被稱為髂脛束摩擦綜合症，這是由於膝部周圍筋腱長期摩擦造成的。如果膝蓋外側的筋腱繃緊，就會在跑步過程中產生不適。」

李崇義建議，若出現此情況，應該適量休息，並考慮運用藥物或進行物理療法來緩解症狀。「此外，逐步增加訓練強度、強化股肌和大腿外側的肌肉也是有效的預防方法。」 小腿肌肉痠痛應對 小腿肌肉痠痛可能是勞損或拉傷。李崇義強調，「勞損通常在運動時會感到不適逐漸減輕，而肌肉拉傷則在運動時或運動後均感不適。治療方式各異，勞損需要適當的肌肉鍛煉，而拉傷則需充分休息。」 若跑手在早上起床時，第一步踩在地上會感到疼痛，最可能是足底筋膜炎的徵兆。李崇義表示，此病症是由於腳弓下方的筋膜因過度使用或疲勞而發炎，典型症狀是在清晨出現強烈的疼痛。「休息、拉筋、選擇合適的鞋子和使用消炎藥物都是有效的應對方法。」

扭傷定骨折？ 若遇到腳跟扭傷(拗柴)的情況，李崇義表示，要先分辨是骨折或韌帶扭傷，以判斷處理方式。簡單的即時檢查可以是留意若腳無法施力，或按壓時出現劇烈疼痛，則須盡早X光檢查以排除骨折的可能性。 李崇義提醒，「若跑手在運動後出現明顯的不適，但經過數天休息後仍無改善，應及時尋求專業醫療意見。一些跑手可能習慣忍耐疼痛，這可能導致更嚴重的傷害。」 助恢復運動 低強度的運動如健身單車或游泳可以幫助恢復。同時，常規的肌力訓練也是不可或缺的，特別是核心肌肉的鍛煉與調整跑步姿勢。

李崇義強調，「不同的跑鞋設計對於跑手的需求不同，因此，選擇合適的鞋具也非常重要。經驗豐富的選手應從自身的需求出發，並不盲目追求高科技的鞋款。」