月經到 好想食甜品？醫生拆解原因 教補充3類食物穩情緒抑食慾

月事來到時，除了情緒難控制，食慾也都難以抑制？有醫生指出，許多女生每逢月經都會不能自控地吃甜的食物，甚至會自責意志力薄弱所致，而其實這個行為屬正常生理反應。醫生建議，補充3類食物就可以有助穩定情緒，並抑制食慾，以免月經期間增磅。
月經到好想食甜品？
家庭醫學科醫生李思賢在其Facebook專頁上分享指，許多女性在生理期前會感到強烈的甜食渴望，並常常感到懊悔，認為自己控制不住，這其實反映女性生理週期間，荷爾蒙的變化如何影響情緒和食慾。主要與以下兩大原因有關：
1. 荷爾蒙波動
在排卵後的黃體期，體內的雌激素和黃體酮濃度開始下降。
這兩種荷爾蒙不僅影響生殖系統，還直接影響血清素(Serotonin)的水平，這種被稱為「快樂荷爾蒙」的神經傳導物質負責穩定情緒和抑制食慾。
當雌激素降低，血清素的濃度同樣會下降，導致大腦渴望攝取高糖和高碳水化合物的食物，以試圖快速提升血清素水平。
2. 壓力與焦慮影響
生理期前的生理壓力會導致(壓力荷爾蒙)皮質醇升高。
身體會因此進入「備戰狀態」，因而給予需要快速能量補充的信號。
造成低血清素引發的情緒低落以及高皮質醇帶來的焦慮感。
糖分攝取後會讓胰島素上升，有助血液中的胺基酸進入肌肉細胞，留下色胺酸進入大腦合成 ，產生一種短暫的滿足與安撫感。
補充3類食物穩情緒抑食慾
李醫生指，為了應對生理期前的甜食渴望，他建議：
增加富含色胺酸攝取(建議在經期前一周增加攝取)：合成血清素的前驅物。
食物來源：
雞胸肉
三文魚
雞蛋
牛奶
維他命B6：幫助將色胺酸轉化為血清素。
鎂：能舒緩緊繃的神經與肌肉，減輕經前的不適感。
另外，若渴望甜食，可考慮用較為健康的選擇如蕃薯或糙米來取代精緻糖，這樣能提供更穩定的血糖。此外，適度運動也能刺激內啡肽分泌，替代糖分帶來的快樂感。在這段期間，偶爾享用甜食不必過於自責，接受身體的變化並透過合理的飲食來調整，是應對經前症候群的優雅方式。