月經到 好想食甜品？醫生拆解原因 教補充3類食物穩情緒抑食慾

月事來到時，除了情緒難控制，食慾也都難以抑制？有醫生指出，許多女生每逢月經都會不能自控地吃甜的食物，甚至會自責意志力薄弱所致，而其實這個行為屬正常生理反應。醫生建議，補充3類食物就可以有助穩定情緒，並抑制食慾，以免月經期間增磅。

家庭醫學科醫生李思賢在其 Facebook專頁 上分享指，許多女性在生理期前會感到強烈的甜食渴望，並常常感到懊悔，認為自己控制不住，這其實反映女性生理週期間，荷爾蒙的變化如何影響情緒和食慾。主要與以下兩大原因有關：

當雌激素降低，血清素的濃度同樣會下降，導致大腦渴望攝取高糖和高碳水化合物的食物，以試圖快速提升血清素水平。

這兩種荷爾蒙不僅影響生殖系統，還直接影響血清素(Serotonin)的水平，這種被稱為「快樂荷爾蒙」的神經傳導物質負責穩定情緒和抑制食慾。

在排卵後的黃體期，體內的雌激素和黃體酮濃度開始下降。

糖分攝取後會讓胰島素上升，有助血液中的胺基酸進入肌肉細胞，留下色胺酸進入大腦合成 ，產生一種短暫的滿足與安撫感。

補充3類食物穩情緒抑食慾

李醫生指，為了應對生理期前的甜食渴望，他建議：

增加富含色胺酸攝取(建議在經期前一周增加攝取)：合成血清素的前驅物。

食物來源：

雞胸肉

三文魚

雞蛋

牛奶

維他命B6：幫助將色胺酸轉化為血清素。

鎂：能舒緩緊繃的神經與肌肉，減輕經前的不適感。

另外，若渴望甜食，可考慮用較為健康的選擇如蕃薯或糙米來取代精緻糖，這樣能提供更穩定的血糖。此外，適度運動也能刺激內啡肽分泌，替代糖分帶來的快樂感。在這段期間，偶爾享用甜食不必過於自責，接受身體的變化並透過合理的飲食來調整，是應對經前症候群的優雅方式。