瘦人有肚腩脂肪肝風險更高 BMI正常未必健康 醫生教4招補肌減脂

正常體重竟不代表比肥胖人士健康！有醫生指出，就算是身形偏瘦的人也可能有不少隱藏脂肪，健康風險與肥胖者相若，甚至更高，而這類人就被稱作為TOFI 「瘦胖型」，有機會增加脂肪肝風險。醫生指出，有4大方法，有助這類人減走隱藏脂肪，並回補肌肉量，減少引致各種疾病的風險。
瘦人有肚腩脂肪肝風險比肥人高
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當你看到一些外表瘦削的人，可能會以為他們是健康的。然而，事實上，許多這樣的人可能是TOFI(Thin Outside, Fat Inside)，即體重指數(BMI)處於正常範圍(18.5–24.9 kg/m²)，但內臟脂肪含量高、肌肉量低的人群。這是一種潛在的健康危險。TOFI的典型特徵包括：
外表：四肢細長，肚子鬆弛，體重多年保持不變，但腰圍可能慢慢變大。
體內：內臟脂肪含量偏高，脂肪肝的風險增加，隱性肌少，胰島素阻抗升高。
TOFI疾病風險
黃醫生指，TOFI 雖然看起來不胖，但所帶來的健康風險亦不亞於肥胖人士，或是更高。他們可能面臨：
第二型糖尿病
高血壓
高三酸甘油脂
脂肪肝
心血管疾病
早期老化及慢性發炎現象
BMI正常未必健康
雖然許多人會以BMI作體重的標準，但其實由於BMI只計算體重與身高，並沒有考慮到內臟脂肪、肌肉量和脂肪分布，所以部分BMI 正常的人，可能已經有胰島素阻抗問題，根據大型研究發現，BMI正常的人群中，約15–25%屬於代謝不健康型(多為TOFI)。另外，黃醫生指，TOFI在亞洲人群中較為普遍，其原因包括：
遺傳因素：基因可能使得某些人群更容易儲存內臟脂肪，亦有人天生肌肉量偏少。
生活習慣：而且經常久坐、長工時、和壓力生活等，都會導致內臟脂肪的累積。
飲食結構：亞洲人澱粉型飲食可能加重內臟脂肪的增加。
4招補肌減脂
黃醫生表示，若要改善TOFI情況，關鍵在於改變脂肪的分布而不是僅僅減重。以下是有效的管理策略：
1. 修復優先順序
降低內臟脂肪。
增加肌肉量。
最後再關注體重的變化。
2. 有氧運動配合阻力訓練：
每周建議進行：
阻力訓練2–3次。
有氧運動或快走2–3次。
每次運動30–45分鐘。
3. 高蛋白飲食策略：
優先攝取蔬菜，相對於澱粉要多。
澱粉不必徹底戒掉，但應避免過量，且選擇原型食物。
避免含糖飲料，以減少內臟脂肪的積累。
4. 睡眠與壓力管理
睡眠不足和高壓力會直接影響內臟脂肪。建議：
每晚保證6.5–7小時的睡眠。
下午2點後避免咖啡因。
睡前1小時不使用手機，減少屏幕時間。
黃醫生提醒，應關注健康指標，包括：
腰圍
體脂肪率和肌肉量
健康檢查數據，如空腹血糖和三酸甘油脂等。
黃醫生指，若進行以上調整後，可能體重未必會有明顯下降，但會發現4星期後腰圍下降、餐後不再昏睡、回復肌力。黃醫生提醒應重視身體的內在狀況，不僅僅依靠體重指標。透過正確的運動和飲食，注重增強肌肉而非減肥，才能真正改善健康狀態。