瘦人有肚腩脂肪肝風險更高 BMI正常未必健康 醫生教4招補肌減脂

正常體重竟不代表比肥胖人士健康！有醫生指出，就算是身形偏瘦的人也可能有不少隱藏脂肪，健康風險與肥胖者相若，甚至更高，而這類人就被稱作為TOFI 「瘦胖型」，有機會增加脂肪肝風險。醫生指出，有4大方法，有助這類人減走隱藏脂肪，並回補肌肉量，減少引致各種疾病的風險。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，當你看到一些外表瘦削的人，可能會以為他們是健康的。然而，事實上，許多這樣的人可能是TOFI(Thin Outside, Fat Inside)，即體重指數(BMI)處於正常範圍(18.5–24.9 kg/m²)，但內臟脂肪含量高、肌肉量低的人群。這是一種潛在的健康危險。TOFI的典型特徵包括：

TOFI疾病風險

黃醫生指，TOFI 雖然看起來不胖，但所帶來的健康風險亦不亞於肥胖人士，或是更高。他們可能面臨：

第二型糖尿病

高血壓

高三酸甘油脂

脂肪肝

心血管疾病

早期老化及慢性發炎現象

BMI正常未必健康

雖然許多人會以BMI作體重的標準，但其實由於BMI只計算體重與身高，並沒有考慮到內臟脂肪、肌肉量和脂肪分布，所以部分BMI 正常的人，可能已經有胰島素阻抗問題，根據大型研究發現，BMI正常的人群中，約15–25%屬於代謝不健康型(多為TOFI)。另外，黃醫生指，TOFI在亞洲人群中較為普遍，其原因包括：