冷鋒殺到！低溫恐造成心血管危機 呢3類人士要小心

國民健康署提供3大族群包括：長者、心血管疾病及三高風險族群，及戶外工作或活動的人士低溫保健要點：

長者族群：長者因體溫調節能力較差、末梢循環較慢，低溫時容易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件。無論何時，只要有起床的動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」。先在床上活動四肢、伸展熱身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後避免動作過於急促，並補充溫開水。並且，建議長者避免在清晨氣溫最低時過早出門運動，如需外出，務必做好全身保暖，特別是頭頸、四肢及腹部保暖。

心血管疾病與三高高風險族群：三高及心血管疾病患者，在低溫環境下更容易因血管收縮導致血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險，低溫更要穩定慢性病控制。民眾應定期量測及記錄自己的血壓、血糖等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。