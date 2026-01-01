肝癌二線治療 教授：延壽數月仍意義重大

肝癌早期症狀不明顯甚至無症狀，大多患者確診時已屆中晚期。晚期肝癌治療選擇不多，如一線治療失敗，二線治療只剩下標靶藥物治療選擇。中文大學醫學院腫瘤學系教授陳林指，雖然二線治療平均只可為患者延長數月壽命，但不少患者仍對此十分感激。

大部分早期癌症(包括肝癌在內)難被發現主要與腫瘤大小有關，細小的腫瘤不太會對器官功能造成影響，直到腫瘤開始長大並影響器官，症狀才逐漸出現並被察覺，潛伏期為數月至一年不等；另一早期肝癌難被發現的原因是，目前香港甚至國際間缺乏針對肝癌的相應篩查計劃，依賴醫生的經驗及直覺，或市民的篩查意識。陳林解釋，肝癌缺乏一個簡易直接的篩查方式，因現時主要透過檢測血液中的甲胎蛋白(AFP)，及腹部超聲波作篩查，高危人士更須每半年篩查一次，程序繁複增普及化難度。

二線治療延壽命 手術切除是治療肝癌最理想的做法，約三至四成中晚期患者可接受手術或其他相對根治或進取的治療；另有約半患者只能接受免疫組合療法，但八成患者在6至9個月後就開始出現抗藥性，須接受二線治療以延長壽命及穩定病情、維持基本生活水平。 目前一線治療的藥物屬安全網內，而失效時患者可選擇自費使用口服標靶藥卡博替尼(Cabozantinib)作二線治療，藥費每月約3萬元，患者服藥後可減輕症狀及穩定病情，平均可延長3至4個月壽命。過去有多個研究證實，口服標靶藥卡博替尼對曾經接受過肝癌免疫治療出現抗藥性的患者，治療效果良好；國際上的指引也建議其用作晚期二線及三線治療方案；近年多個國家及地區亦已廣泛應用卡博替尼為中晚期肝癌患者治療。

或可與癌共存 對於經濟困難的患者，就只可參與大型研究治療，或接受安寧治療。陳林指，過去亦有聲音認為口服標靶藥平均只可延長3至4個月壽命，不應浪費資源，但他指就算只有數個月，仍對患者意義重大，更強調3至4個月只是平均數，有患者甚至於9個月或一年後仍生活如常，也有個案在服藥後成功與癌共存，重回職場。 少於200人須用藥 陳林表示，與其他癌症相比，安全網已涵蓋部分第二及第三線治療；惟肝癌在第二線及其後治療方面仍未有任何藥物納入安全網。實際上，每年需要使用相關二線藥物的肝癌患者少於200人。他期望政府優先考慮把相關藥物納入安全網，惠及更多中晚期患者及其家人。

另外，高危族群包括乙、丙型肝炎及肝硬化患者，應該每半年做一次篩查。市民也要改善生活習慣，如少飲酒、控制飲食及血糖，以免增加患上肝癌的風險。