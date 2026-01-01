唔識分假訊息因缺乏1習慣 腦退化風險大增 醫生教3招防認知老化

每天接觸到不同的資訊，但其實吸收的知識有多少呢？有醫生指出，如果發現自己開始沒有耐性看長篇大論的內容，或是只會依標題要判斷事情，甚至不懂如何辨識假訊息，都可能缺乏1種習慣所致，其腦退化風險亦會大增。醫生指出，有3大方法有助預防認知老化。
成年人長期不閱讀影響深遠
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人以為不看書只是少了一些文青氣質，但其實成年人長期不閱讀影響深遠，對大腦的健康有著直接的負面作用。他解釋指，長期不閱讀被稱為「慢性大腦刺激不足」，這使得我們的大腦逐漸進入「低效模式」，類似於手機在低電量模式下運作時的表現，雖然能使用但卻反應遲緩、卡頓。
閱讀是重訓
黃醫生指，閱讀不僅僅是學習知識的工具，而是一種大腦的高負荷訓練。在閱讀時，我們同時啟動語言理解區、邏輯與判斷區、記憶整合區和情緒模擬區，這是一種全腦的高效協作。
若長期不閱讀，最先受到影響的不是記憶，而是對事物的深度思考能力。你可能會發現自己不再能專注長文，無法集中思考複雜問題，並且對事情的判斷愈來愈多依賴直覺感受而非邏輯推理。
閱讀量高=認知退化慢
根據神經科學的原則，「Use it, or lose it」——如果不使用，就會失去。黃醫生指，缺乏閱讀會導致神經突觸密度下降、白質的傳導效率降低，並使得認知彈性下降。研究表明，即使是同一教育程度下，閱讀量高的人在老年後的認知退化速度較慢。
易被標題誤導？
黃醫生形容，缺乏閱讀的人往往更容易被情緒和標題驅動，容易形成快速判斷而缺乏深入的分析能力。當閱讀時，大腦就會傾向被關鍵字、情緒性內容而吸引。心理學的研究指出，這些人對假訊息的辨識能力較差，這是因為缺失了延遲判斷和內在辯證的訓練。
許多成年人或許在工作和生活中正常運行，但大腦有代償能力，年輕時已經會累積風險。有長期研究顯示，在60歲後，閱讀習慣低的成年人更容易出現輕度認知障礙，甚至發展成失智症的風險也更高。
3招防認知老化
不過，黃醫生指出，研究顯示只要養成以下3大習慣，就有助於提升執行功能、強化記憶網絡，並降低未來認知退化的風險。
每天閱讀20至30分鐘；
閱讀有長篇、連貫的文字；
戒掉以碎片化短影音取代閱讀。
黃醫生提醒，閱讀不是裝作氣質，而是對抗複雜資訊、抵禦認知老化和情緒操控的重要工具。若生活只依賴他人或AI提供的標題和情緒，最終將失去自我。為了提升生活質量，從今天開始，養成閱讀的習慣，讓自己的大腦保持活力和敏銳。