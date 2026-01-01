唔識分假訊息因缺乏1習慣 腦退化風險大增 醫生教3招防認知老化

每天接觸到不同的資訊，但其實吸收的知識有多少呢？有醫生指出，如果發現自己開始沒有耐性看長篇大論的內容，或是只會依標題要判斷事情，甚至不懂如何辨識假訊息，都可能缺乏1種習慣所致，其腦退化風險亦會大增。醫生指出，有3大方法有助預防認知老化。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，許多人以為不看書只是少了一些文青氣質，但其實成年人長期不閱讀影響深遠，對大腦的健康有著直接的負面作用。他解釋指，長期不閱讀被稱為「慢性大腦刺激不足」，這使得我們的大腦逐漸進入「低效模式」，類似於手機在低電量模式下運作時的表現，雖然能使用但卻反應遲緩、卡頓。

閱讀是重訓

黃醫生指，閱讀不僅僅是學習知識的工具，而是一種大腦的高負荷訓練。在閱讀時，我們同時啟動語言理解區、邏輯與判斷區、記憶整合區和情緒模擬區，這是一種全腦的高效協作。

若長期不閱讀，最先受到影響的不是記憶，而是對事物的深度思考能力。你可能會發現自己不再能專注長文，無法集中思考複雜問題，並且對事情的判斷愈來愈多依賴直覺感受而非邏輯推理。

閱讀量高=認知退化慢

根據神經科學的原則，「Use it, or lose it」——如果不使用，就會失去。黃醫生指，缺乏閱讀會導致神經突觸密度下降、白質的傳導效率降低，並使得認知彈性下降。研究表明，即使是同一教育程度下，閱讀量高的人在老年後的認知退化速度較慢。