靜脈曲張不止是久站的後果！長期便秘都關事？醫生教4招加強靜脈健康

久站不是靜脈曲張的唯一原因！有醫生指出，其實靜脈曲張不單止是長時間站立所引致的結果，當中可能涉及荷爾蒙的影響，而長期便秘亦可能是成因之一。所以，除了避免久站，有4大方法亦可以加強靜脈健康。

靜脈曲張不止是久站的後果！ 家庭醫學科醫生李思賢醫生在其facebook專頁上分享指，許多人一看到小腿上出現的青筋或蜘蛛網狀的微血管，便會聯想到是否因為長時間站立。然而，靜脈曲張(Varicose Veins)並不僅僅是某些職業引起的物理性傷害，因為臨床觀察顯示，女性的發病率顯著高於男性，若只是這種物理性職業傷害，就應該男女平等才對。所以，靜脈曲張不單純是血管鬆，而是代謝性與結構性的血管病變。

靜脈曲張的形成不單單受重力影響，還深受荷爾蒙的影響。李醫生解釋指，大隱靜脈即下肢最長的表淺靜脈上布滿了接受荷爾蒙指令的接收器，因此血管隨時在反應荷爾蒙的變化。例如，黃體酮能夠抑制血管平滑肌的收縮，降低靜脈的張力，導致血管自然擴張。而雌激素的影響則更為微妙，雖然它對動脈有一定的保護，但在靜脈系統中卻會促進基質金屬蛋白酶(MMPs)的活性，這會損害血管壁中的膠原蛋白和彈性蛋白，導致血管結構更為脆弱。

4招加強靜脈健康

在懷孕早期，隨著荷爾蒙的急劇上升，靜脈曲張的情況常常會提前出現，這說明靜脈問題不僅僅源自物理壓力。因此，若想改善靜脈曲張，應該從血管健康的根本原因入手，探索與荷爾蒙代謝相關的問題。李醫生指，如果要提升靜脈健康： 1. 增強膠原蛋白生成： 增加維他命C的攝入量，這是合成膠原蛋白的關鍵成分，有助於提高血管壁的強韌度。

建議使用較高劑量的維他命 C 補充品。 2. 代謝多餘的雌激素： 多吃十字花科蔬菜(如椰菜花和椰菜)，這些食物中富含的二吲哚甲烷(DIM)能有效地幫助肝臟排出無毒的雌激素，確保荷爾蒙代謝的順暢，以免體內堆積並持續刺激血管發炎。

3. 維持腸道健康： 預防便秘，因為長期便秘會導致腹部壓力增加，妨礙下肢血液的正常回流，且會使體内應排出的雌激素再次被吸收，加重身體的荷爾蒙負擔。確保攝取足夠的纖維來促進腸道暢通。 4. 運動與使用彈性襪： 穿著彈性襪進行日常活動，並練習踝關節背屈，以激活小腿肌肉，促進血液循環。 李醫生提醒，靜脈曲張不應被忽視，這是身體向我們發出的一種訊號。學會觀察與理解自己身體的需求，並提供所需的支持，才是面對衰老的正確態度。