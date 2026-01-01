牙齦萎縮、牙縫變大竟因為每晚磨牙！醫生籲高壓力人士要小心

50歲老闆娘阿晴經營排隊老店，由於壓力過大造成內分泌失調，且每晚嚴重磨牙干擾到先生睡眠，日前她刷牙時感覺牙齒敏感狀況加劇，照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫生，驚覺磨牙竟是牙齦退縮的隱形推手，經亞洲大學附屬醫院牙科主治醫生楊晉瑜建議，睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況總算穩定下來。

磨牙長期發生會增加牙周組織壓力 造成牙齦退縮 楊晉瑜醫生指出，磨牙是一種相當常見卻又容易被忽略的問題。當上下排牙齒長時間反覆摩擦、緊咬，牙齒與牙周組織承受的力量，會遠高於正常進食時的負荷，長期累積下來，便成為牙齦退縮的隱形推手。此外，磨牙多半發生在無意識狀態，牙齒長時間承受過度壓迫，會使牙周韌帶反覆受損，局部血液循環變差，進而引發慢性發炎反應。一旦牙周組織無法承受這種壓力時，齒槽骨便會開始出現吸收現象，成為牙齦退縮的重要關鍵。

持續惡化可能引起牙齒裂耗 出現冷熱敏感症狀 楊晉瑜醫生強調，除了牙齦裸露、牙縫變大的外觀變化之外，磨牙造成的牙齒磨耗，也會使咬合力量分布不均，部分牙齒承受過度集中壓力，更容易因局部牙齦萎縮導致牙根暴露，甚至產生楔型的牙齒裂耗，進而出現冷熱敏感、刷牙不適、蛀牙、牙周病等症狀。若未及早控制磨牙行為，即使進行牙周治療，牙齦萎縮可能持續惡化。

壓力與情緒繃緊是磨牙高風險群 治療以降低異常咬合為主 楊晉瑜醫生提醒，課業壓力大、情緒繃緊、睡眠質素欠佳的上班族與學生族群，都是磨牙的高風險族群，而治療磨牙首要目標就是降低牙齒所承受的異常咬合力量，建議患者可配戴夜間咬合板，避免牙齒直接摩擦，分散咬合壓力，讓牙周組織在睡眠期間獲得休息；同時建立正確潔牙習慣，選擇刷毛柔軟的牙刷，避免過度用力刷牙，以免對牙齦造成二次傷害。萬一牙齦退縮已較為明顯，則可安排牙周治療，包括牙肉移植等手術，改善牙根裸露與牙齒敏感問題。

調適壓力有助改善 若發現有磨牙情形應提高緊覺 楊晉瑜醫生呼籲，若能改善睡眠質素、調適學習壓力、減少咖啡因與酒精攝取等，都會有助於降低夜間磨牙的發生機率，也建議定期安排牙科檢查，及早發現牙齒磨耗、咬合異常或牙齦退縮的初期變化。若家人反映夜間有磨牙聲，或自己早上起床時常感到下顎痠痛、牙齒敏感，都應提高警覺，盡早就醫評估。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】