糖尿病人 精準評估+藥物保護 防心臟病發

港大醫學院早前開發出新型冠狀動脈造影技術caFFR系統，有助更精準計算冠狀動脈的血流阻塞情況。最近研究團隊透過此技術，發現多達28%糖尿病患者的心血管問題並未完全解決，並證實SGLT2抑制劑對於不論是否完全重建血管的患者，都有一致的療效。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授姚啟恒表示，糖尿病在港十分普遍，約10%人口即大約70萬人患有此症，「他們的冠心病風險較高，而且往往有更嚴重和更複雜的病變，令治療更困難；由於部分阻塞在外觀上可能顯得輕微，但實際卻嚴重影響血流，以致未將所有嚴重阻塞血管完全恢復血流(完全重建血管)，從而增加患者未來心臟病發和死亡風險。」

冠狀動脈造影目前是診斷冠狀動脈狹窄的黃金標準，而加入人工智能技術的caFFR則可評估冠狀動脈是否存在功能性缺血，姚啟恒解釋，「以高速公路作比喻，傳統技術可偵測車道由4線變成剩下1線(阻塞75%)，醫生以此判斷是否需要通波仔。惟近年研究發現阻塞多少並非最重要，因為如果車道本身較闊，或阻塞距離很短，只有一個車位，實質對車流量影響未必很大。而caFFR則直接評估車流量，即血流儲備，判斷有否功能性缺血更加準確。若caFFR分數小於0.8，就需要通波仔。」

SGLT2抑制劑是用於治療糖尿病的藥物，助患者直接經由小便排出多餘糖分，過往研究亦發現SGLT2抑制劑有保護心臟的作用，但對於病情更嚴重和複雜、已確診冠狀動脈缺血的二型糖尿病患者的療效，過去則未有定論。港大醫學院研究團隊利用caFFR，分析2014至2016年於公立醫院接受冠狀動脈造影、同時患有二型糖尿病及冠狀動脈疾病的671名患者數據，發現187名患者(約28%)未能達致完全重建血管。而這批患者出現主要心血管不良事件和全因死亡風險，比完全重建血管患者分別高出96%和74%。

港大醫學院博士生宣皓晨醫生續指，「研究同時發現，有使用SGLT2抑制劑的患者，比非使用者可顯著降低3年內主要心血管不良事件、全因死亡率，以及心臟衰竭入院的風險。至於藥物對於完全重建血管及不完全重建血管患者，保護作用一致。」

雙軌並進精準治療

姚啟恒表示，研究結果證實caFFR可以更有效找出高風險患者，及早作出個人化支架治療，減低心臟病發及死亡風險，「同時，若因病情複雜而未能通波仔的患者，也毋須放棄治療，因為SGLT2抑制劑同樣有保護作用。我們希望可推動冠心病治療進入『精準評估+代謝保護』雙軌並進的新階段，幫助糖尿病患者。」