守在精神健康前線 陪伴每一個需要被看見的人

在香港這座節奏急促的城市裡，不少人習慣把情緒壓到最後，直到疲累變成習慣。然而，每天總有人在默默地承受壓力與困惑。對於新生精神康復會（新生會）安泰軒油尖旺的社工依雯姑娘而言，她的角色，正是那位願意放慢速度、接住別人情緒的同行者。 依雯姑娘：「在這份工作裡，我學到最多的，是『每個人都值得被理解』。」 她希望自己能繼續在第一線，做那個願意慢一步、聽人一句心底話、在混亂中陪伴他們走一段路的人。 從義工到社工 看見「心靈需要」的那一刻

依雯姑娘接觸精神健康領域的契機，源於中學畢業後一段義工經驗。當時，她在醫院院牧部探訪病人，見證到不少患者即使有醫療支援，但內心仍因孤單與恐懼而陷入深深的失落。她因此意識到，心靈的需要往往是最容易被忽略，卻又最值得被聆聽的一環。她亦明白單純的熱心不足以幫助他人，只有專業社工介入，才能真正為他們提供有力量的支持。

在安泰軒的日常：聆聽、陪伴 讓情緒得到喘息空間 於新生會安泰軒油尖旺工作多年，依雯姑娘每日接觸的，是不同年齡、背景和需要的人。有人受情緒困擾多年，有人正承受家庭壓力，也有人走進輔導室時，已經不知道如何描述自己的感受。但在她眼中，每一個走進中心的人，都值得被好好理解。

在日常工作中，她會透過深入傾談，讓服務使用者梳理情緒來源，協助他們發展更健康的生活節奏。同時，她亦會按需要安排精神科醫生評估，並鼓勵案主參與復元小組，透過寫作、繪畫、手作或同伴支持，重新建立自我力量。不少照顧者或情緒受困的案主，亦在她陪伴下學會更柔軟、更有效地與家人溝通，改善關係與壓力來源。 安泰軒：把精神健康支援帶到社區最前線 自2009年起，新生會營運全港首間精神健康綜合社區中心「安泰軒」，提供從個案輔導、情緒管理、精神科醫生轉介，到家庭支援與危機介入等多層面服務。中心以「復元為本」為理念，希望使用者不單止處理情緒困難，更能重新找回生活的方向與能力。依雯姑娘分享，安泰軒是一個讓人「可以停一下」的地方，不用假裝堅強，不用壓抑情緒，只需如實地存在。

安泰軒提供的服務包括： ．一站式情緒支援 ．個案輔導 ．精神科醫生轉介 ．興趣及復元活動 ．照顧者支援 ．危機介入 ．公眾精神健康教育 全港七個地區設有安泰軒服務點： ．深水埗 ．油尖旺 ．天水圍 ．東涌 ．葵涌 ．沙田 ．屯門 新生會邁向60週年 以關懷與創新 陪伴港人走得更遠 今年，新生精神康復會踏入60週年。在這六十年期間，新生會見證城市變遷，由住宿服務到社區精神健康支援，也一路將精神健康理念推向更前。在未來，新生會將繼續堅守「關懷、創新」的使命，推動更全面、更易接觸的精神健康服務，與不同社區攜手打造更友善、更具支持力的「330」健康環境。