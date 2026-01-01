長輩玩手機音量愈開愈大？醫生：「聽唔清」3點傷腦 認知障礙風險悄悄提高

王曜院長指出，大腦像一台需要不斷接收指令的「中央處理器」，耳朵作為重要的「訊號接收器」，一旦出現失靈，大腦長期缺乏足夠的刺激，就可能加速退化。

家中長輩是否常常答非所問、看電視或手機音量愈調愈大？不少人認為聽力退化是自然老化現象，多選擇忽略。然而，耳鼻喉科王曜院長提醒，聽力下降影響溝通、對生活帶來不便，更可能為未來的認知障礙埋下隱憂！他說明，聽力退化本身就是認知障礙症的獨立風險因子，多項研究已證實，聽力退化程度愈嚴重，未來罹患認知障礙症的風險也愈高。

王曜院長指出，大腦像一台需要不斷接收指令的「中央處理器」，耳朵作為重要的「訊號接收器」，一旦出現失靈，大腦長期缺乏足夠的刺激，就可能加速退化。

聽力下降影響大腦，首先體現在社交孤立。當長輩因為聽不清楚，久而久之可能選擇減少與人交談、刻意避開聚會等，而缺乏人際互動，正是是大腦功能退化的一大殺手。

大腦要「估」別人說甚麼 佔用資源影響認知

王曜院長進一步說明，聽力下降讓大腦需要花費更多力氣去「猜測」對方的話語內容，導致處理記憶、思考等功能的資源可能被排擠，進而影響整體大腦認知。此外，部分研究也提出共同病理機制的可能性，聽覺神經與腦部神經的退化，背後可能存在共同的生理原因，兩者將相互影響。