初次踩健身單車強度高 25歲女「急性橫紋肌溶解症」

25歲女性首次參加健身單車課程後，感覺雙腿劇烈痠痛腫脹，並驚覺尿液顏色異常呈現茶色，求醫後醫生診斷為急性橫紋肌溶解症。抽血檢查顯示，她的肌酸磷酸酶(CPK)數值高達33,135U/L，遠超正常值30至223U/L。醫療團隊隨即安排住院，並透過大量輸液與鹼化尿液治療，數日後CPK值逐步下降，出院時已恢復正常值137U/L，大腿腫脹也獲得改善，病況順利康復。新竹臺大分院腎臟內科趙政漢醫生提醒，沒有固定運動習慣的族群，應循序漸進，不可勉強，否則嚴重時可能導致腎臟衰竭，甚至危及生命。

急性橫紋肌溶解症 這些原因都可能導致

趙政漢醫生指出，急性橫紋肌溶解症的常見原因包括過度或時間過長的運動，例如馬拉松、行軍、爬山、健身單車；也可能因肌肉外傷或長時間壓迫受傷，例如昏迷壓傷、撞擊、燒傷等；甚至部分疾病引起的持續收縮，如癲癇發作或破傷風，也可能導致此症。極少數病人則是因服用降血脂藥物誘發。

肌肉腫脹、無力與茶色尿液 嚴重時恐致急性腎損傷

趙政漢醫生提醒，急性橫紋肌溶解症的典型表現為肌肉腫脹、無力與茶色尿液，嚴重時可能造成急性腎損傷。尤其是年輕女性參與健身單車等高強度團體運動時，因缺乏漸進訓練，又不好意思中途休息，更容易在單次過度使用肌肉後出現危險症狀。