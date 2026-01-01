天氣凍賴床係為健康！太快離開被窩恐猝死 醫生教5招護心保命

賴床不是懶，而是為健康著想！有醫生指出，當寒流來襲時，總是會有不少猝死案例。若在低溫天氣下一起床就離開被窩，有可能會有猝死風險。醫生指出，5種方法有助保護心臟，以防猝死。

為甚麼低溫易猝死？ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，其實猝死威脅亦不限於長者，事實上，任何有潛在心血管風險的人在極端低溫下都可能面臨威脅。劉醫解釋指，由於人體是恆溫系統，當外界氣溫驟降時，身體會啟動一系列生理防禦機制來保暖，但這些機制對心血管系統卻是一場巨大的壓力測試。低溫容易引發心血管疾病(心肌梗塞、中風、猝死)的主要原因可以總結為以下三個因素：

1. 血管劇烈收縮(血壓飆升)： 冷空氣刺激皮膚神經末梢，交感神經興奮，導致全身血管收縮。原本寬敞的血管突然收窄，血液流量卻沒有減少，造成血壓瞬間飆升。對於高血壓或血管硬化患者，這會導致血管內壁受損，甚至造成斑塊破裂。 2. 血液黏稠度增加(血栓風險)： 低溫導致身體減少排汗，容易忘記補水，進而使血液變得更黏稠。低溫環境中，血小板活性增強，更容易形成血栓。血栓如果塞在心臟，會引發心肌梗塞；塞在腦部則會導致缺血性中風。

3. 心臟負擔增加： 心臟需加倍工作增加血液流動，讓身體在寒冷中維持體溫。血管收縮的阻力加上心跳加速，導致心臟耗氧量上升。如果冠狀動脈已經狹窄，心臟難以獲得足夠氧氣，可能會引發心絞痛或致命的心律不正。

太快離開被窩恐猝死 劉醫生指出，猝死意外通常發生在「溫差大」的瞬間，而不是在持續寒冷的情況下。特別危險的時刻包括： 早晨從溫暖的被窩起床接觸冷空氣。

從有暖氣的室內走到室外。

洗澡時脫去衣物或洗完熱水澡後遭遇冷風。

這些劇烈的溫度變化會讓血管經歷快速的「放鬆和收縮」，容易引發血管破裂或斑塊剝離。

5招護心保命 面對寒流，劉醫生建議，透過以下方法降低風險： 1. 慢速起床： 冬天早晨切記不要驟然起床，應先在被窩內活動伸展手腳、坐起來後再披上外套，避免直接接觸清晨冷空氣。 2. 重視頭頸部保暖： 頭部和頸部散熱速度快，出門時必須佩戴圍巾和帽子，特別是頸部保暖，以保護頸動脈減少交感神經的興奮。 3. 調整運動時間： 避免在氣溫最低5點到7點的清晨進行晨運，建議等到太陽升起氣溫回升後再進行運動，並延長暖身時間一倍，讓血管有時間適應。

4. 定期服藥和監測血壓： 糖尿病、高血壓患者不能擅自停藥，建議早晚測量血壓，如異常升高，務必求醫諮詢。 5. 隨時補充溫開水： 冬季雖不易覺得口渴，但體內仍需定時補水，養成定時喝溫開水的習慣，降低血液黏稠度，降低血栓形成的風險。避免飲用過燙的水或過量的酒精，以免散熱過快，導致失溫。 劉醫生提醒，保暖不僅是為了舒適，更是為了健康。心血管疾病往往來得無聲，但其誘發因子卻是可以預防的。