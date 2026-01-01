放假先補眠 眼瞓就飲咖啡！恐增心血管疾病風險 醫生揭5習慣掏空健康

日常生活的習慣可能是在一步一步地令健康崩壞。有醫生指出，有許多人在感到疲倦的時候，總會「放假才補眠」、「飲咖啡就不想睡」等，但其實對身體會一直造成負面影響，甚至會增加心血管疾病的風險。醫生指出，有5大習慣會逐步掏空健康，並帶來疾病。

5習慣掏空健康 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多患者會不明白自己為何患病，而其實是生活中的小習慣，在不知不覺中，將自己的健康日漸消耗。黃醫生指出，有5大常見的隱性壞習慣如下：

1. 睡眠不足 喝咖啡提神或周末補眠的習慣看似合理，但事實上，睡眠是身體的維修工程。長期的睡眠不足會讓交感神經持續興奮，增加皮質醇水平，並在體內積累炎症訊號，最終增加心血管疾病和代謝問題的風險。 2. 飲食不節制 認為自己吃得不多，卻忽視了所選食物的影響。加工食品的攝入會擾亂腸道菌相，增加全身性低度發炎，影響情緒與專注力，進而對整體健康造成傷害。腸道菌相失衡與抑鬱、肥胖、糖尿病、免疫疾病高度相關。 3. 大腦長期受干擾

長期玩手機如回訊息、看短片，雖然可能沒有在工作，但大腦仍然處於待命狀態。這長期的資訊干擾會導致注意力碎片化，降低前額葉皮質功能，影響認知與情緒調節與決策能力。持續資訊干擾使大腦更難進入深度思考與修復狀態。

4. 久坐 久坐的危害超過了單純的腰背不適，研究顯示長時間坐著會抑制脂蛋白脂解酶活性，降低胰島素敏感度，並增加心血管疾病與死的機會。就算有運動習慣，久坐也會抵銷運動後的好處。 5. 硬吞情緒 對壓力的壓抑並不會使之消失，反而會對身體產生長期影響。慢性壓力會通過下丘腦-腦下垂體-腎上腺軸影響免疫系統、腸胃功能與心血管健康。慢性壓力與抑鬱症、心血管疾病、慢性疼痛密切相關。

黃醫生提醒，健康並不是一夕之間的崩壞，而是逐日的累積。真正可怕的是在於無法察覺這些習慣的影響，直到出現明顯的健康問題。所以，必須重視日常中的小細節，避免忽略疲勞、情緒和身體的低聲抗議。這就像一棟建築，持續被掏空，終將崩塌，健康狀態同樣如此。在日常生活中，理解並注意這些隱性危機，才能更好地保護自己的健康。