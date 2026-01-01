唔敢喺公廁大便 恐括約肌變緊易便秘 醫生教3招健康通便

強忍大便恐致便秘？有醫生指出，許多患者會習慣不去公共洗手間，只有在家裡才敢上廁所，但這個情況下就可能會影響大腦，甚至是括約肌，令腸胃對應該排便的訊號愈來愈不敏感，結果引致便秘。醫生教有3大方法，有助治療這個狀況。

不敢公廁大便易便秘？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，其實排便困擾可能不單止是與腸道問題有關，亦有可能是大腦的情緒反應。黃醫生解釋指，排便是一個自動化的生理反射過程，但對公共廁所排便的焦慮，會使得身體誤判為「不安全」，導致反射被攔截，令括約肌反而更緊，結果，身體接到的訊號是「不能排便」。

為何情況會惡化？ 黃醫生指出，而迢種情況下，其實愈忍就會愈嚴重，原因是腸道會「學壞」，長期可引發以下問題： 便秘：直腸感覺遲鈍，變得不敏感，糞便變硬，對應該排便的訊號愈來愈不敏感。 害怕排便：大腦將上廁所的經歷與痛苦連結，會認為如廁就等於會痛(痔瘡或肛裂)及焦慮。 強化焦慮反射：每次排不出來都加深恐懼。 3類人最高危 黃醫生指，這種情況最常影響的群體並不是老人，而是高壓工作者、完美主義者和自我控制能力強的人。這類人更害怕失控和被評價，因為排便是一個無法假裝的行為，這會觸及他們的焦慮點。

所以，對排便焦慮者而言，如廁時不建議坐超過5至6分鐘，否則會導致以下問題，令他們對排便的焦慮更深： 肛門靜脈壓力上升

痔瘡風險增加

肛裂機率提高

疼痛記憶加深

3招健康通便 黃醫生指，治療焦慮症不是單純地逼自己敢用公共廁所，而是三方面的結合： 身體：讓排便不痛，保證足夠的纖維和水分，必要時短期軟便藥物。

神經：透過腹式呼吸、正確的排便姿勢(蹲姿腳墊高)來讓自律神經回到安全狀態。

心理：處理對被評價的恐懼，透過認知行為治療拆解恐懼信念。

黃醫生指，若因為排便而開始調整生活品質，那就不是小習慣，而是生活被焦慮接管。此時，尋求醫療和心理專業的幫助並不是失敗，而是成熟的重要步驟。真相是，身體不會說謊，持續的憋便不僅是肉體的壓力，還是對自我不信任的表現。把這些感受表達出來，能夠讓身體和大腦重新達成和諧。