返屋企有寵物迎接幸福感爆棚！英研究：養貓狗快樂就好似年賺73萬

每天下班回家有寵物來到門前迎接，假日外出放狗、在家和貓一起懶洋洋地躺著，是否讓你感到幸福滿足？現代社會愈來愈多人把貓狗視為重要的情感慰藉，過去研究也發現養寵物對人類的身心健康益處多；英國肯特大學2025年3月發表的研究進一步以經濟學模型計算，發現貓或狗帶給主人的「幸福價值」，最高可換算為一年約7萬英鎊(約73萬港元)，不亞於家人和朋友的陪伴。

研究團隊整理，過去已有大量研究指出寵物對身心健康均有益。與動物互動時，可觀察到血壓、心率和皮質醇降低，就算只是看動物影像，也有一定的放鬆作用。寵物的陪伴和撫摸時的柔軟觸感，能讓人感受到安全感、穩定情緒。

狗狗需要每日外出散步，連帶增加主人的活動量，有助於身體健康，還能讓主人有更多機會與他人互動、建立社交關係。許多主人將寵物視為家庭成員，從中獲得情感依附與支持，也發現與孤獨感降低、抑鬱症狀減少有關，特別對獨居者更具正面影響。此外，研究也顯示，照顧寵物能提升兒童和青少年的自尊與自我價值感，對身心障礙者的影響尤其明顯。

研究量化養寵物幸福感 貓狗陪伴價值達 73 萬港元

本次研究對象為約2,500戶英國家庭，調查項目包括對目前生活的滿意程度、有無飼養寵物、與家人朋友的互動頻率、近期的健康和情緒狀況等。研究結果顯示，貓與狗的陪伴，與生活滿意度提高3至4分有關(滿分為7分)，與定期與朋友和親戚見面所得結果相近。