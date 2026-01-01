鹽水洗鼻 紓緩鼻敏感症狀

鼻敏感是非常普遍的都市病，尤其轉季或空氣污染嚴重的日子，症狀更明顯。鼻腔有自然防護機制阻止污染物進入體內，但過量接觸刺激物有機會削弱鼻黏膜清理和保護功能，引起鼻敏感或鼻炎。以生理鹽水洗鼻是一種簡單、安全的非藥性方法，有效沖走鼻腔內的致敏原和污染物，減少炎症反應，讓鼻腔回復暢通。

除遺傳因素外，環境污染是過敏性鼻炎主要成因。香港家庭社區藥房註冊藥劑師鄭蔚聰指出，空氣中充斥着塵埃、汽車廢氣及各種致敏原，長期吸入會令鼻黏膜腫脹並增加分泌。春季花粉濃度上升，加上潮濕天氣容易孳生黴菌，患者因此更易出現打噴嚏、鼻塞、流鼻水及鼻部痕癢等症狀。若沒有妥善處理，鼻敏感可能併發鼻竇炎或中耳炎，甚至影響睡眠和生活質素。

安全性高 生理鹽水洗鼻能有效清除鼻腔內的致敏原和分泌物，緩解鼻塞和過敏症狀，也能幫助接受鼻竇手術或耳鼻喉電療的患者清除分泌物，加快康復並降低感染風險。鄭蔚聰表示，由於生理鹽水不含藥性，安全性高，可長期使用，適合鼻敏感患者、孕婦、兒童和長者；正使用噴鼻式類固醇的鼻竇炎或其他鼻腔嚴重疾病患者，也可同時使用。 鄭蔚聰續指，校園人多密集，病菌傳播風險較高，小朋友更易受鼻敏感困擾或增加上呼吸道感染的風險。定時用生理鹽水洗鼻，有助減少學童對藥物的依賴。他提醒家長，若打算讓5歲以下幼童嘗試洗鼻，建議先請教專業醫護人員，以免發生嗆水風險。

拆解兩大迷思 迷思一：用自來水和食鹽自行調配鹽水可以嗎？ 洗鼻用鹽水須符合人體生理濃度，標準濃度為0.9%。自行調配並非不可，但必須嚴格遵照比例，切勿使用含添加劑的食鹽或未經消毒的自來水，以免刺激鼻腔或引致感染。為確保濃度準確及使用方便，選擇醫療用途的生理鹽水或專用鹽包是較理想的選擇。 迷思二：用鹽水洗鼻會令鼻黏膜愈來愈薄？ 不會。正確使用生理鹽水洗鼻，能促進原本受損遲緩的纖毛運動恢復正常。所以洗鼻不會讓鼻腔黏膜受傷，更不會愈洗愈薄。

正確洗鼻步驟 要達到最佳效果，必須掌握正確方法： 1. 先準備生理鹽水和合適的洗鼻器。必須使用蒸餾水、消毒過的水或煮沸後冷卻的水來調配。 2. 將頭稍微前傾，嘴巴微微張開，將洗鼻器放入一側鼻孔，擠壓壺身，讓鹽水流入，並從另一側鼻孔流出。 3. 過程中用口呼吸，避免嗆鼻，完成後輕輕擤鼻，清除殘留液體與分泌物。 鄭蔚聰提醒，對於使用噴鼻式藥物，如類固醇噴劑的患者，建議在洗鼻後10至15分鐘，待鹽水完全排出後才用藥，以避免藥物被沖走，並提高藥物在乾淨鼻黏膜上的吸收率。

鄭蔚聰建議每次使用不少於200毫升生理鹽水，才能徹底清洗鼻腔。一般每日一至兩次即可，視乎症狀而定。市面上洗鼻器款式繁多，選購時應避免材質欠佳的產品，並根據設計、壓力和容量選擇合適的款式。使用後要徹底清潔和消毒，確保衛生。