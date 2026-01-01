天氣凍適合冬眠 卻手腳冰冷難以入眠？中醫拆解原因+教3招助眠

不是人人也可以「冬眠」？有中醫指出，在寒冷天氣下，有人睡得好就如「冬眠」，但亦有人冷得無法入睡，背後的原因可能是與手腳冰冷的情況有關。中醫教這類人可以用3大方法幫助睡眠。

天氣凍適合冬眠 中醫師林冠良在其facebook專頁上分享指，隨著氣溫驟降，出現了不同的睡眠反應。有些人可以在寒流中輕鬆入眠，而另一些人則面臨失眠問題。在寒冷的天氣下，感到溫暖並迅速進入深度睡眠，根據中醫理論「冬三月，此謂閉藏」，此時陽氣潛藏，提升睡眠品質。不過，另一方面就有些人躺於被窩中卻難以入眠，雖然感到身體疲憊，但雙腳卻像冰塊一般，伴隨著煩躁的大腦。

中醫拆解原因 林醫師解釋，其實與個人體質有關，但不僅僅是虛寒的問題。從中醫和生理學的角度來看，這是關於體溫調控與自律神經的互相影響。失眠的原因並不是因為氣溫太低，而是身體散熱失敗，所以睡眠時不是要降低體溫。根據中醫理論「陽入於陰則寐」，即代表體表的能量必須要收斂到體內，即核心降溫，人才能睡著。而生理學亦解釋，在睡眠中需降低核心體溫約 1°C，這是身體進入睡眠狀態的必要條件。因此在夏天恢會出現太熱而睡不著的情況。

不過，在冬天天氣冷的情況，核心降溫本應更容易，但根據1999年發表在《Nature》的研究，科學家Kräuchi發現，決定入睡是否迅速的因素其實並不是核心體溫，而是「手腳與身體的溫(DPG)」。 散熱重要性 1. 身體的散熱器有效 手掌和腳掌內含有豐富的動靜脈吻合支，在準備入睡時，副交感神經會使這些血管擴張，讓熱血流向手腳，以便將核心熱量散發到體表。

當暖血散失時，核心體溫下降，有助於啟動睡眠閘門，這是進入良好睡眠的關鍵過程。 2. 身體的散熱無效：

對於睡眠不佳的人，交感神經的張力過高，導致血管收縮，使得手腳無法有效散熱，造成冰冷。

這樣的情況和中醫中提到的「肝氣鬱結」息息相關，壓力和情緒繃緊會阻礙氣血流動。

3招手腳保暖助眠 林醫師建議，以下3大方法有助為手腳保暖助眠： 穿襪子睡覺：這不僅僅是為了保暖，還能讓交感神經放鬆，促進血管擴張，有效助眠。 睡前足浴：睡前一小時，用40-42°C的溫熱水泡腳15-20分鐘。腳浴可以刺激「湧泉穴」，促進氣血流動，使身體感受到安全感，更易入眠。 尋求專業協助：若問題依然存在，可能需要透過中醫進行調理，這樣身體才能重新獲得自我調節的能力。

林醫師指，當氣溫變冷時，這是檢驗你體質的一個機會。了解自己的身體需要，對症下藥，才能改善睡眠質素。