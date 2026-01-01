臨去旅行先喉痛肚屙作感冒？醫生教6大旅行前防病祕訣

去旅行才生病？原來可以預防！有醫生指出，許多人會在準備旅行前才生病，出現喉痛、腹瀉或感冒症狀等。醫生引用研究解釋這個現象出現的原因，並教大家6大旅行前的防病要訣。

臨去旅行先喉痛肚屙作感冒？ 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，不少人發現自己在準備外遊時出現各種不適，從感冒到腸胃不適，這一現象並非偶然。而是壓力所致： 1. 心理壓力： 在旅行前，通常需要處理訂票、打包、工作交接和計劃行程等多重任務。這些繁重的任務看似令人興奮，實則會導致心理壓力過大。研究指出，短期壓力會抑制白血球與自然殺手細胞的功能，增加上呼吸道感染的風險。長期壓力則可能導致整體抗感染能力下降。

數據顯示短期壓力會降低先天免疫反應；長期壓力會導致免疫功能的全面下降，增加感染的風險，特別是上呼吸道感染。 2. 作息打亂： 在旅行前，由於忙於準備，許多人常常熬夜、提前或延後睡眠，以及不規律的飲食習慣，這些都會影響生理時鐘。當睡眠質量受到影響時，免疫系統也會隨之失調，進一步導致疲倦、感冒或發炎的可能性增加。

研究發現，每晚睡少於6小時的人，感染風險顯著上升。 3. 生理變化： 當預期即將跨時區時，自律神經會出現變化。副交感神經活性下降，交感神經活性提高，這會讓身體感到緊張，進入「準備戰鬥」的狀態，造成心跳加快、消化減慢和睡眠質量下降，容易引發頭痛、腸胃不適、肌肉緊繃等症狀。

研究顯示，生理時鐘的預期性變動可促使睡眠片段化及內分泌波動。 4. 公共場所的病毒暴露： 機場、商場、書局和其他公共交通工具，這些都是病毒密度高的地點。研究指出，機場的安檢托盤上的病毒數量甚至是廁所門把的3倍，因此在旅行前後，最常見的感染類型就是感冒和腸胃炎。 5. 腸胃崩潰： 壓力會引發腸道釋放過多的皮質醇，導致胃排空變慢、腸胃蠕動紊亂，以及腹痛、腹瀉或便秘等問題。許多人可能會在打包過程中感覺到腸胃不適，這不僅是心理作用，也是生理上的真實反應。

3大旅行前常見症狀 黃醫生指出，根據臨床觀察與研究，旅行前常見的不適症狀包括： 1. 旅行前感冒： 症狀：喉嚨痛、鼻塞、疲倦。

原因：免疫力下降、病毒暴露上升。 2. 旅前腸胃炎： 症狀：胃痛、腹瀉、胃酸逆流。

原因：腸腦軸失衡。 3. 旅前自律神經失調： 症狀：心悸、頭痛、胸悶、失眠等。

原因：交感神經過度興奮。

6大旅行前防病祕訣 若出現以上情況，黃醫生建議6大應對措施，以降低生病的風險： 1. 固定作息： 旅程前3天，確保有規律的睡眠時間，這比睡眠時長更重要。

2. 日光曝曬： 早上曬10–15分鐘日光，有助於重新校準生理時鐘。 3. 減少咖啡因： 減少下午後的咖啡攝取，避免興奮交感神經，幫助身體放鬆。 4. 飲食控制： 在旅前48小時避免暴飲暴食，保持腸胃穩定，為旅程做好準備。 5. 勤洗手： 特別是在機場和公共交通中，務必保持手部清潔，減少病毒感染風險。 6. 提前收拾行李： 避免在出發前一晚熬夜打包，這能幫助減輕壓力和避免疲勞的累積。 黃醫生提醒，旅行前的身體不適並不是簡單的倒楣，而是由於多方面的壓力所造成的生理反應。透過合理的應對措施，可以幫助你在旅行前保持健康，降低生病的風險，確保愉快的旅行體驗。保持良好的作息和心理狀態，能讓你的身體在出行前保持最佳狀態。