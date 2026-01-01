轉季氣溫反覆易致喉部不適 日常應如何更好保護咽喉？

正值流感高峰期，許多人比平日更容易出現喉嚨與氣管不適。尤其早晚溫差明顯，咽喉於冷暖交替下容易敏感，輕則乾燥繃緊，重則痕癢沙啞，不少人早上起床已覺喉部乾痕。而臨近新年，飲食較「油膩偏熱」，賀年食品如煎堆、角仔等都容易熱氣，令火氣上升，使原本乾燥的咽喉更難恢復，一稍用聲便感到繃緊。拜年、傾偈談話時間增加，加上乾燥天氣與熱氣飲食同時出現，喉部負擔層層累積，乾、痕、緊的情況會更易反覆。 針對初起感冒常見不適 減輕八大症狀

感冒初起時，常會伴隨發冷、發燒、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水或肌肉痠痛等多項不適。連花清瘟膠囊由銀翹散、麻杏石甘湯及大黃湯組成，側重清瘟解毒及宣肺泄熱，能針對上述多種症狀作出整體調理。配方更加入紅景天，有助提升免疫力。加上配方屬於純中藥成分，不會引致嗜睡，較適合在感冒初期仍需維持工作節奏或日常活動的人士按指示使用，例如：加斑、趕project、考試溫書、高空作業等情況。

飲食偏熱或喉部繃緊時的清熱潤喉選擇 節日聚餐油膩食品較多，特別是臨近歲晚期間，幾乎少不了煎炸、油膩食品，部分人士會出現喉部繃緊、乾涸或輕微咳嗽等不適。連花清熱飲富含金銀花、桔梗、薄荷、百合、胖大海、杏仁及橘皮等八種藥食同源草本，再配合維他命C，可清除積聚於咽喉的熱氣，同時滋陰潤肺，紓緩喉部乾涸、痕癢或輕微咳嗽。不含蔗糖、麥芽糖及人工色素，味道清甜，冷熱皆宜。薄荷清涼感配合草本香氣，適合作為飯後或喉部開始不適時飲用，可降低油膩所帶來的負擔。

於拜年、開會或長時間講話的情況下,喉嚨容易突然乾涸痕癢。連花清熱潤喉糖富含金銀花、連翹、薄荷、胖大海及橘皮等十種純天然草本,可為喉部帶來即時滋潤感,而且口感清爽,食完後不會出現因甜味而產生的口渴感,方便攜帶,適合外出或需要頻繁用聲的人士。潤喉糖零糖、零脂、零鹽,不含木糖醇、人工色素及防腐劑,口感清新,無糖Sugar Free,同時適合需嚴格控制糖分攝取的人士。

