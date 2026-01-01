抗糖神隊友 苦瓜有5大奇效 幫你助控糖兼減肥

苦瓜可能是最不受歡迎的蔬菜之一，雖然甘涼的口味未必人人都啱，但苦瓜本身確實好處多多，含有大量類胰島素活性成分，如獨有的苦瓜胜肽等成分，有助提升胰島素的作用和效率，對於穩定血糖和胰島素敏感度有很大，可說是抗糖的超級助手。

平穩血糖 苦瓜是一種具有功能性的蔬菜，因為研究顯示，苦瓜含有多種類胰島素活性成分，對血糖控制、胰島素敏感度很有幫助，例如其中的苦瓜胜肽(polypeptide-p)、皂苷類化合物、多酚及纖維，並不會直接降低血糖值，但就會透過改善葡萄糖的利用和吸收速度，使血糖起伏變得比較平穩。

5大營養功能 綜合而言，苦瓜對血糖穩定有5大營養功能。 提升胰島素作用效率：苦瓜中的苦瓜胜肽被稱為「植物型胰島素」，可幫助細胞更有效率利用血液中的葡萄糖，對早期胰島素抗阻患者特別有幫助。 減緩餐後血糖上升速度：苦瓜含有纖維，能延緩碳水化合物的消化和吸收，有助降低餐後血糖快速飆升的幅度。 降低肝臟製造過多葡萄糖：研究顯示，苦瓜成分可影響肝臟糖質新生路徑，減少肝臟在空腹或夜間釋放過多葡萄糖，對空腹血糖偏高者有一定的幫助。 改善血糖過高造成的慢性發炎：血糖大起大落會增加氧化壓力及發炎反應，而苦瓜中的多酚和抗氧化物質則有助降低這類發炎。 低熱量、高營養密度，適合控糖飲食：苦瓜熱量低、營養密度高，適合糖尿病前期、代謝綜合症、需要控制體重與血糖的人食用。

雖然苦瓜有很多益處，但不能將苦瓜替代藥物，也不能取代降血糖藥，放入日常飲食中適量食用，便能讓這種苦口良食成為穩定血糖、保護代謝健康的幫手 。