前列腺癌預防方法 少食煎炸食物戒煙 蒸烚少油更健康

目前雖然未發現前列腺癌的確切病因，但年齡、家族史及不良生活形態都屬高危因素。不良生活形態包括高脂飲食、久坐、肥胖與吸煙等，因此要減低前列腺癌風險，就要改善並保持健康生活方式。

改善高脂飲食：減少選擇加工肉類、肥肉，多選魚、去皮雞肉，豬和牛就選用瘦肉，並多從植物攝取蛋白質，如豆類、堅果與種子。也可從煮食方法入手，減少煎和炸，多選蒸、烚、少油快炒的方法。多吃蔬果和番茄，也可整體降低患癌風險，及維持前列腺健康。

改善久坐：無論工作或在家看電視，每半小時至1小時應起身走動下，喝杯水、或去洗手間，都可緩減久坐害處。如家裡有輕便步行機的話，邊行邊看電視是最佳選擇。

改善肥胖：減肥要飲食和運動雙管齊下。飲食上應減低熱量攝取，可先從減少進食飽和脂肪和添加糖開始，以果仁、水果等取代零食、消夜等，並應控制分量。運動方面，世衛建議每周進行150分鐘中等強度帶氧運動，游水、跑步、踩單車都是不錯選擇，如果沒有時間，也可將運動融入生活，例如用快走形式步行、行樓梯代替電梯、坐車早一個站落車增加步行距離等。