咪成日唔郁 4個動作對抗久坐傷害 坐住都做得

久坐對身體可以構成很多危害，例如增加心臟病、中風、糖尿病及代謝綜合症等疾病，又會影響骨骼、加速肌肉退化、血液循環欠佳、思維遲鈍及心理層面等問題。今次就介紹在辦公室坐著也能做的4項動作，幫助大家維持健康。

每半小時起身活動 現代人長時間對著電腦和手機，無論是上班族、學生抑或銀髮族，久坐已成為日常習慣。要扭轉這種情況不一定要去健身室或運動場，有時做做簡單的伸展操已經能夠有效促進腸胃蠕動、喚醒沉睡的代謝系統，若能養成每坐30分鐘起身活動5至10分鐘的習慣，更對腸胃與全身健康有顯著助益。

4招簡單辦公室伸展 在辦公環境或未必可以大動作伸展，以下4組動作就只需利用椅子或辦公空間即可完成，每日可做2至3次，每次5至10分鐘： 坐姿扭轉：坐在椅子上，背打直，右手放在左膝外側，左手扶椅背，慢慢扭轉上半身向左，保持10秒後換邊，每邊做5次。

坐姿抬膝：坐在椅子邊緣，雙手握住椅面，腹部收緊，慢慢抬起雙膝靠近胸口，停留2秒後放下，10至15下為一組，可做3組。

站姿體側伸展：站立，雙腳與肩同寬，右手舉高過頭往左側伸展，感受肋骨與腹部的延展，保持10秒後換邊，每邊做5次。

腹式呼吸訓練：坐姿或站姿皆可，一手放在胸口、一手放在腹部，吸氣時腹部鼓起、吐氣時收緊，每次15秒，重複10次，日常可隨時可練。