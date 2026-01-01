坐月最忌受風邪 保暖做好可沖涼

生產後身體器官慢慢復元至懷孕前的狀態，是為「坐月」。坐月的長短一般因應傷口情況調整，飲食及衣著亦要較小心，避免調理不妥令身體長遠出現問題。傳統認為坐月不能洗澡及碰生水，註冊中醫師張瑩稱，只要做好保暖，洗澡其實無大問題，但如坐月期間出現任何不適，就應盡快求醫。 產後40天都屬調養期，惟各人體質有別或剖腹生產等原因，現代中醫一般建議以6周為基準，再按康復程度調整。但如產程不順，曾有大出血或其他緊急情況，坐月更可能要持續百日。

前中後期飲食大不同 坐月可分為前中後期，每兩星期為一個階段。首兩周的重點是排清惡露，同時恢復氣血，因此飲食上要清溫，避免過分進補；中期則應保養氣血，如考慮母乳餵哺就要促進乳汁分泌，亦開始出現痛症，須強筋骨，飲食上相對上可較之前進補，但仍要以清淡為主，切忌太過燥熱；至於後期階段著重脾胃和腎氣的復元，飲食上以溫腎健脾為主，並可逐步回復平常。 忌過度進補 提到坐月大家也會想起薑醋，但張瑩提醒，不是人人都適合食用。薑醋可補血、活血、化瘀，亦有去風寒的功效，但豬腳成分相對滋膩，燥熱體質食後可能會感熱氣、脾胃功能較差亦可能難以消化。惟對於氣血虛弱的媽媽，食薑醋可改善乳汁分泌；相反如有乳腺堵塞的情況，或會更嚴重。張瑩強調飲食的調理重點並非愈補愈好，而是按體質而定，如不了解自身狀況，建議諮詢註冊中醫師為佳，另外也要控制分量，就算是薑醋等食物，偶然吃一次無大問題，過度進補或致反效果。

最怕受風邪 產後最擔心受風邪，產婦應避免外出，如在必要情況下外出，則要做好保暖。首先頭頸一定要包好，也要穿長衣長褲，避免穿拖鞋或涼鞋；夏天亦一樣，出入冷氣地方亦要小心。另外如健康狀態許可，在家中稍微郁動也可幫助恢復。 傳統認為產後婦女忌碰生水、不能洗澡，擔心身體虛弱下稍有不慎有受涼風險。惟張瑩解釋，其實冷水比生水問題更大，「以前產後婦女不能碰生水是因為水源衛生情況未如理想，但現代的水源相對乾淨，只要在傷口癒合的情況下，洗澡其實無大問題，亦可保持身體乾淨，避免細菌接觸初生嬰兒。另外用薑水沖涼可驅風寒，如果嫌太麻煩，市面上亦有濃縮中藥的藥液，加入水中也可代替煲薑水，替身體保暖。」

維持心境平靜 生產後要開始照顧嬰兒，加上荷爾蒙影響，難免情緒起伏大，但坐月時媽媽們應盡量維持心境平靜及避免太過操勞。另要注意，房事應待惡露排清，及傷口癒合後才恢復。張瑩表示，如坐月期間未有好好調理身體，未來或出現月經不調、畏寒、手腳冰冷、四肢關節僵硬、情緒低落、失眠、疲憊及較常見的頭痛頭暈等。