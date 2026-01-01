熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Jan-29 07:00
更新：2026-Jan-29 07:00

無故疲勞 骨頭酸痛恐患生腫瘤 醫生教食4種抗癌食物舒緩不適

分享：
1

無故疲勞 骨頭酸痛恐患生腫瘤 醫生教食4種抗癌食物舒緩不適

adblk4

疲勞感可能是來自腫瘤？有醫生分享一宗案例指，他經常會出現不知名的疲勞感覺，後來被診斷出是患上會引致貧血的多發性骨髓瘤。醫生指出，有4顃人最高危，並建議有4種食物有助對抗癌症，並提高患者的生活品質。

無故疲勞恐患多發性骨髓瘤

重症科醫生劉博仁在其facebook專頁上分享指，該名患者長期無法解釋的骨頭酸痛和疲倦而來診，最終被診斷為「多發性骨髓瘤」。劉醫生強調，這是一種近年來發生率逐漸上升的血液疾病。多發性骨髓瘤是由製造抗體的白血球，即「漿細胞」發生癌變而引起的。癌變後的漿細胞會大量繁殖，佔據骨髓空間，妨礙健康血球的生成，並分泌異常的免疫球蛋白，進而影響腎臟和骨骼的健康。

adblk5

4大常見症狀

多發性骨髓瘤指出，多發性骨髓瘤的症狀多樣，臨床上可用CRAB來幫助記憶：

  1. C (Calcium) 高血鈣：因骨骼受損，鈣質外洩至血液中，可能導致口渴、頻尿及便秘等問題，嚴重者會意識模糊。

  2. R (Renal) 腎衰竭：異常的蛋白質阻塞腎小管，導致水腫和蛋白尿(泡沫尿)。

  3. A (Anemia) 貧血：骨髓空間被癌細胞佔據，影響造血功能，造成疲倦、頭暈、氣喘等。

  4. B (Bone) 骨頭病變：下背部和胸部疼痛常見，可能導致病理性骨折。

骨質疏鬆檢查｜3指標自我檢測（am730製圖） 骨質疏鬆檢查｜身高比年輕時矮3公分（am730製圖） 骨質疏鬆檢查｜體重過輕（am730製圖） 骨質疏鬆檢查｜靠牆站立時，頭枕無法接觸牆面（am730製圖）

為甚麼會有多發性骨髓瘤？

雖然具體成因尚不清楚，以下幾個風險因素與多發性骨髓瘤有關：

adblk6

  • 年齡：通常發生在60歲以上的長者。

  • 性別：男性罹患率略高於女性。

  • 環境因素：接觸殺蟲劑、重金屬等有害物質。

  • 慢性發炎與肥胖：長時間的發炎狀態可能會促使細胞異常增生。

正規治療方法

劉醫生指出，多發性骨髓瘤目前醫療的主要目標是控制病情並延長生存期。常見治療方式包括：

標靶藥物治療(如蛋白酶體抑制劑)。

  • 免疫調節藥物。

  • 類固醇。

  • 化學治療。

  • 自體造血幹細胞移植(依患者年齡與體能)。

地中海貧血治療，中醫稱推薦補氣養血3穴道｜（am730製圖） 地中海貧血治療，中醫稱推薦補氣養血3穴道｜照海穴（am730製圖） 地中海貧血治療，中醫稱推薦補氣養血3穴道｜血海穴（am730製圖） 地中海貧血治療，中醫稱推薦補氣養血3穴道｜三陰交穴（am730製圖）

4種食物抗癌減不適

劉醫生認為，營養調理的目標不僅是「消滅癌細胞」，更重要的是如何提升患者生活品質。以下是其中的方向：

adblk7

1.抑制發炎路徑 (NFκB)：

  • 薑黃素：有助於抑制炎症和提升癌細胞對治療的敏感度。

  • 魚油：減少全身發炎，改善體重減輕。

2.骨骼健康與鈣質平衡：

  • 維他命 D3：幫助維持骨骼健康，但需監控血鈣水平。

  • 維他命 K2：幫助調整鈣的位置，促進骨骼健康。

  • 注意：患者容易骨折，而且常有「高血鈣」風險，補鈣必須非常小心，不能盲目補充。

3.腎臟保護與腸道修復：

  • 益生菌和麩醯胺酸：修復腸道黏膜，提升腸道免疫力與營養吸收。

  • 水分攝取：保持充足的水分有助於腎臟健康。

adblk8

4.抗氧化與細胞能量支持：

  • 白藜蘆醇：擁有抗氧化特性，調節細胞的死亡機制。

  • 輔酶 Q10：支持心臟健康，減輕治療過程中的疲倦。

劉醫生提醒，日常在居家也要做好以下保養：

  1. 預防感染：由於抗體不足，需勤洗手與戴口罩，避免生食。

  2. 防止跌倒：因骨質脆弱，居家環境需防滑，起身動作要慢。

  3. 觀察尿液：注意尿液泡沫及尿量變化。

劉醫生表示，多發性骨髓瘤如今已成為一種類似慢性的疾病。透過精準的藥物治療結合功能醫學的營養支持，不僅能抗擊疾病，還能修復受損的細胞環境。如果你或家人有類似困擾，建議尋求醫生評估，制定適合的營養計劃，避免依賴偏方。祝大家健康！

adblk9

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務