無故疲勞 骨頭酸痛恐患生腫瘤 醫生教食4種抗癌食物舒緩不適

疲勞感可能是來自腫瘤？有醫生分享一宗案例指，他經常會出現不知名的疲勞感覺，後來被診斷出是患上會引致貧血的多發性骨髓瘤。醫生指出，有4顃人最高危，並建議有4種食物有助對抗癌症，並提高患者的生活品質。

無故疲勞恐患多發性骨髓瘤 重症科醫生劉博仁在其facebook專頁上分享指，該名患者長期無法解釋的骨頭酸痛和疲倦而來診，最終被診斷為「多發性骨髓瘤」。劉醫生強調，這是一種近年來發生率逐漸上升的血液疾病。多發性骨髓瘤是由製造抗體的白血球，即「漿細胞」發生癌變而引起的。癌變後的漿細胞會大量繁殖，佔據骨髓空間，妨礙健康血球的生成，並分泌異常的免疫球蛋白，進而影響腎臟和骨骼的健康。

4大常見症狀 多發性骨髓瘤指出，多發性骨髓瘤的症狀多樣，臨床上可用CRAB來幫助記憶： C (Calcium) 高血鈣：因骨骼受損，鈣質外洩至血液中，可能導致口渴、頻尿及便秘等問題，嚴重者會意識模糊。 R (Renal) 腎衰竭：異常的蛋白質阻塞腎小管，導致水腫和蛋白尿(泡沫尿)。 A (Anemia) 貧血：骨髓空間被癌細胞佔據，影響造血功能，造成疲倦、頭暈、氣喘等。 B (Bone) 骨頭病變：下背部和胸部疼痛常見，可能導致病理性骨折。

為甚麼會有多發性骨髓瘤？ 雖然具體成因尚不清楚，以下幾個風險因素與多發性骨髓瘤有關：

年齡：通常發生在60歲以上的長者。

性別：男性罹患率略高於女性。

環境因素：接觸殺蟲劑、重金屬等有害物質。

慢性發炎與肥胖：長時間的發炎狀態可能會促使細胞異常增生。 正規治療方法 劉醫生指出，多發性骨髓瘤目前醫療的主要目標是控制病情並延長生存期。常見治療方式包括： 標靶藥物治療(如蛋白酶體抑制劑)。 免疫調節藥物。

類固醇。

化學治療。

自體造血幹細胞移植(依患者年齡與體能)。

4種食物抗癌減不適 劉醫生認為，營養調理的目標不僅是「消滅癌細胞」，更重要的是如何提升患者生活品質。以下是其中的方向：

1.抑制發炎路徑 (NFκB)： 薑黃素：有助於抑制炎症和提升癌細胞對治療的敏感度。

魚油：減少全身發炎，改善體重減輕。 2.骨骼健康與鈣質平衡： 維他命 D3：幫助維持骨骼健康，但需監控血鈣水平。

維他命 K2：幫助調整鈣的位置，促進骨骼健康。

注意：患者容易骨折，而且常有「高血鈣」風險，補鈣必須非常小心，不能盲目補充。 3.腎臟保護與腸道修復： 益生菌和麩醯胺酸：修復腸道黏膜，提升腸道免疫力與營養吸收。

水分攝取：保持充足的水分有助於腎臟健康。

4.抗氧化與細胞能量支持： 白藜蘆醇：擁有抗氧化特性，調節細胞的死亡機制。

輔酶 Q10：支持心臟健康，減輕治療過程中的疲倦。 劉醫生提醒，日常在居家也要做好以下保養： 預防感染：由於抗體不足，需勤洗手與戴口罩，避免生食。 防止跌倒：因骨質脆弱，居家環境需防滑，起身動作要慢。 觀察尿液：注意尿液泡沫及尿量變化。 劉醫生表示，多發性骨髓瘤如今已成為一種類似慢性的疾病。透過精準的藥物治療結合功能醫學的營養支持，不僅能抗擊疾病，還能修復受損的細胞環境。如果你或家人有類似困擾，建議尋求醫生評估，制定適合的營養計劃，避免依賴偏方。祝大家健康！