男子常疲倦腹脹揭患胰臟癌 醫生揭8成人發現時已無法手術

太晚發現胰臟癌，存活率大大降低。有醫生分享案例指出，一名男子經常出現疲倦及腹脹等症狀，求醫檢查後發現患上胰臟癌。醫生指出，一般情況下，若有症狀後再檢查，超過8成都已無法手術，治療會非常困難。

男子常疲倦腹脹揭患胰臟癌 胃腸肝膽科林相宏醫生在其Facebook專頁上分享指，該名患者年屆60歲，家族中父母和兄弟皆患有糖尿病，而近日他亦出現疲倦、且有冒冷汗的情況。儘管上腹部不適，但食慾尚可，體重卻逐漸下降。後來，家人對他的情況感到不安，意識到腹脹、糖尿病和體重下降可能與胰臟有關，於是帶他進行檢查。

檢查後，患者被診斷為嚴重糖尿病，空腹血糖高達200 mg/dL，HbA1c則為13%。進一步的胰臟內視鏡超音波檢查發現一個大小僅有6mm的小腫瘤。然而，病人對於切片手術感到抗拒，甚至對糖尿病管理也不太在意。這種情況在很多老年患者中較為常見。 經過半年後，病人再次被家人催促來院檢查。儘管最初不願意，他最終同意進行切片檢查，由於這種檢查的安全性，實際上手術只需一個小針孔，並在麻醉下進行，醒來後基本無不適感。然而，半年後的檢查顯示腫瘤已增長至8mm，最終的切片結果確診為胰臟癌。

8成人發現時已無法手術 林醫生指，許多人認為，胰臟癌即使篩檢也沒有救。但實際上，若等到出現症狀再進行檢查，通常在超過80%的情況下腫瘤會無法手術，這時的治療將變得十分困難，五年存活率僅約10%。然而，若腫瘤能在1公分內被發現，五年存活率則可能高達80%。 胰臟癌的生長速度 林醫生指，根據上述案例，早期的胰臟腫瘤生長速度相對較慢，從6mm增長至8mm實際上花了半年時間。文獻報導指出，早期腫瘤需要超過200天才能長到兩倍大小。然而，一旦腫瘤進入晚期，生長速度會急速加快，可能在60天內就能翻倍增長。

所以，早期篩檢很重要。胰臟癌的切片檢查在當天即可完成手術，確診率也達到100%。早期發現是提高存活率的關鍵，提醒大家要重視體內的微小變化，及時尋求專業醫療建議