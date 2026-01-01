濕疹要戒糖戒超加工食品！ 中醫教3大飲食消炎處方 比食藥有效！

避免吃2種食物就已經是對身體最好的「消炎藥」。有中醫指出，其實皮膚病患者如濕疹的患者發作是因為皮膚在發炎，而攝取含糖食物和超加工食品就會聚集成「濕氣」和「火氣」，繼續透過飲食在體內「生火積濕」。中醫指出，有3大飲食有助身體消炎，甚至比服藥更有效。

中醫如何看「糖」與「加工食品」 中醫師邱柏瑄在其Facebook專頁上分享指，近日美國發布2025新版飲食指南，強調的核心理念是「吃真正的食物(Eat Real Food)」，特別針對「精緻糖」和「超加工食品」。邱醫師表示，在中醫的角度，經常看到許多皮膚病患者(包括銀屑病、異位性皮膚炎和嚴重痤瘡)面臨皮膚「發炎」的問題。事實上，這通常是因為體內「淹水」與「失火」的結果。

1.糖是「濕氣」的根源： 中醫認為脾胃的功能相當於身體的除濕機。適量的糖分可以幫助脾胃，但現代精緻糖(如手搖飲和甜品)濃度過高，會導致脾胃失常。當脾胃無法正常運作時，水分會聚集，形成「濕氣」，在皮膚上表現為水泡、浮腫以及反覆的痒感。 2.加工食品是「火氣」的源頭： 超加工食品(如餅乾、即食麵和火腿)通常含有劣質油脂和化學添加物，這些被稱為「肥甘厚味」的食物，會在身體內部累積成為廢物，最終化熱，引發皮膚紅腫、灼熱感以及膿皰等症狀。

因此，以上兩種食物會使身體內「濕氣」與「火氣」相遇，會形成難以根治的「濕熱體質」很多人的濕疹或乾癬，無論使用多少藥物都無法改善，因為同時通過飲食在體內持續「生火積濕」。

3大飲食消炎處方 邱醫師表示，若想要改善皮膚，以下3個步驟或許比藥物更有效： 1.戒斷隱形糖： 將早餐中的麵包、奶茶替換為雞蛋、番薯或無糖豆漿。麵包是典型的「糖+油」產品，對皮膚的發炎影響甚大。 2.選擇「原型食物」： 挑選原型食物，例如選擇豬肉而不是貢丸；選擇薯仔而不是薯片。原型食物有助於保護脾胃，恢復正常的代謝功能。

3.確保足夠的蛋白質攝取： 皮膚的修復需要相應的原料。新版飲食指南建議提高蛋白質的攝入，這對修復受損的皮膚屏障(Skin Barrier)至關重要。優質的肉類和魚類都能幫助皮膚恢復到健康的狀態。 邱醫師指出，皮膚可以反映內臟的健康。不論是美國的最新科學還是中醫的智慧，都告訴我們：少吃加工品，自然會迎來健康的肌膚。