熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Jan-31 09:00
更新：2026-Jan-31 09:00

35歲男不肥但有大肚腩 揭患腎衰竭脂肪肝 醫生教吃3大食物KO內臟脂肪

分享：
4

35歲男不肥但有大肚腩 揭患腎衰竭脂肪肝 醫生教吃3大食物KO內臟脂肪

adblk4

隱形肥胖人士也有健康風險。有醫生分享一宗案例指出，一名35歲男子體重正常，但卻腰圍很高，擁有一個「大肚腩」。結果在一次健康檢查後發現患有脂肪肝，而且內臟脂肪積聚導致慢性腎衰竭第三期。醫生指出，有3種食物有助改善內臟脂肪問題。

35歲男不肥但有大肚腩

腎臟科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，高腹圍其實是一個「發炎製造機」，因為內臟脂肪不僅僅是多餘的脂肪，它深嵌在腹腔、肝臟和腸道周圍，隱秘且危險。研究顯示，內臟脂肪可引發炎症反應、胰島素阻抗以及代謝混亂，而這些病理機轉會引發心臟病、中風、脂肪肝、慢性腎臟病，甚至早衰與癌症。

adblk5

患腎衰竭 脂肪肝

該名患者工作需要長期久坐，而他的飲食偏好是外食與高油炸食物。雖然他BMI在正常範圍內，但腰圍卻高於90cm。經檢查後發現，他有明顯的脂肪肝、肝功能指數偏高、空腹血糖與胰島素阻抗升高，腎小球過濾率嚴重下降只有58分，甚至已經有蛋白尿問題出現。醫生為他進一步進行腹部CT掃描，結果發現內臟脂肪面積遠高於同齡標準值，而積聚早已導致肝臟過度負擔，血糖代謝與腎功能造成不良影響，所以已經是糖尿病前期合併慢性腎衰竭第三期。

adblk6

內臟脂肪3大直接影響

洪醫生指出，內臟脂肪對身體的危害包括：

1. 高炎症性：

  • 內臟脂肪釋放的促炎細胞因子透過血液循環影響全身，造成「代謝性發炎」。

2. 胰島素阻抗：

  • 內臟脂肪導致身體對胰島素反應減弱，增加糖尿病和相關併發症的風險。

3. 脂肪肝：

  • 內臟脂肪釋放游離脂肪酸，增加肝臟負擔並干擾腎臟功能。

7個減肚腩運動推介｜肚腩多大才有問題？（am730製圖） 肚腩多大才有問題？（am730製圖） 肚腩多大才有問題？如何辨別真假肚腩（am730製圖） 肚腩多大才有問題？減肚腩運動包括步行、跑步、踩單車、游泳等（am730製圖）

內臟脂肪5大間接影響

洪醫生指，內臟脂肪亦會對身體5部位造成間接影響：

1. 大腦：

  • 內臟脂肪過多與大腦皮層變薄、腦容量縮小有關，增加失智風險。

adblk7

2. 血管：

  • 內臟脂肪引發氧化應激，破壞血管內皮，導致高血壓，最終導致中風或心肌梗塞。

3. 肝臟：

  • 內臟脂肪直接灌入肝臟，造成非酒精性脂肪肝，引發肝炎、肝纖維化或不可逆轉的肝硬化。

4. 心臟：

  • 心臟被內臟脂肪包覆，影響心臟健康，增加心律不正和心衰竭風險。

5. 腎臟：

  • 內臟脂肪壓迫腎臟，導致慢性腎衰竭，最終可能需要洗腎。

3大食物KO內臟脂肪

洪醫生建議，若連續三個月進行以下飲食與生活習慣，可以有效對抗內臟脂肪重新回到健康狀態。

adblk8

1. 綠茶與黑咖啡：

  • 每天飲用500ml的無糖綠茶或黑咖啡，有益於脂肪燃燒和血糖穩定。

2. 特級冷壓初榨橄欖油：

  • 含有抗發炎成分，對於減少腹部肥胖具有良好效果。建議每天早晨空腹飲用20ml。

3. 茄紅素(熟番茄)：

  • 能有效降低內臟脂肪，經研究證實，連續兩個月每日補充番茄汁的女性，腰圍與內臟脂肪量明顯下降。

7個減肚腩運動推介｜肚腩都有分真假（am730製圖） 7個減肚腩運動推介｜如何辨別真假肚腩？（am730製圖） 7個減肚腩運動推介｜肚腩多大才有問題？（am730製圖） 7個減肚腩運動推介｜步行、跑步、踩單車等（am730製圖）

2大生活習慣

1. 規律運動：

  • 每周進行中等強度的有氧運動(如快走、游泳、踏單車)150分鐘，搭配每周2–3次阻力訓練(如深蹲、啞鈴、彈力帶)，能顯著降低內臟脂肪。

adblk9

2.睡眠與壓力管理：

  • 保持高質量的睡眠(6–8小時)與壓力管理，對於內臟脂肪的代謝至關重要。可以進行正念冥想或腹式呼吸訓練來降低壓力，建議11點前就入睡。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務