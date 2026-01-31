35歲男不肥但有大肚腩 揭患腎衰竭脂肪肝 醫生教吃3大食物KO內臟脂肪

隱形肥胖人士也有健康風險。有醫生分享一宗案例指出，一名35歲男子體重正常，但卻腰圍很高，擁有一個「大肚腩」。結果在一次健康檢查後發現患有脂肪肝，而且內臟脂肪積聚導致慢性腎衰竭第三期。醫生指出，有3種食物有助改善內臟脂肪問題。

35歲男不肥但有大肚腩 腎臟科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，高腹圍其實是一個「發炎製造機」，因為內臟脂肪不僅僅是多餘的脂肪，它深嵌在腹腔、肝臟和腸道周圍，隱秘且危險。研究顯示，內臟脂肪可引發炎症反應、胰島素阻抗以及代謝混亂，而這些病理機轉會引發心臟病、中風、脂肪肝、慢性腎臟病，甚至早衰與癌症。

患腎衰竭 脂肪肝 該名患者工作需要長期久坐，而他的飲食偏好是外食與高油炸食物。雖然他BMI在正常範圍內，但腰圍卻高於90cm。經檢查後發現，他有明顯的脂肪肝、肝功能指數偏高、空腹血糖與胰島素阻抗升高，腎小球過濾率嚴重下降只有58分，甚至已經有蛋白尿問題出現。醫生為他進一步進行腹部CT掃描，結果發現內臟脂肪面積遠高於同齡標準值，而積聚早已導致肝臟過度負擔，血糖代謝與腎功能造成不良影響，所以已經是糖尿病前期合併慢性腎衰竭第三期。

內臟脂肪3大直接影響 洪醫生指出，內臟脂肪對身體的危害包括： 1. 高炎症性： 內臟脂肪釋放的促炎細胞因子透過血液循環影響全身，造成「代謝性發炎」。 2. 胰島素阻抗： 內臟脂肪導致身體對胰島素反應減弱，增加糖尿病和相關併發症的風險。 3. 脂肪肝： 內臟脂肪釋放游離脂肪酸，增加肝臟負擔並干擾腎臟功能。

內臟脂肪5大間接影響 洪醫生指，內臟脂肪亦會對身體5部位造成間接影響： 1. 大腦： 內臟脂肪過多與大腦皮層變薄、腦容量縮小有關，增加失智風險。

2. 血管： 內臟脂肪引發氧化應激，破壞血管內皮，導致高血壓，最終導致中風或心肌梗塞。 3. 肝臟： 內臟脂肪直接灌入肝臟，造成非酒精性脂肪肝，引發肝炎、肝纖維化或不可逆轉的肝硬化。 4. 心臟： 心臟被內臟脂肪包覆，影響心臟健康，增加心律不正和心衰竭風險。 5. 腎臟： 內臟脂肪壓迫腎臟，導致慢性腎衰竭，最終可能需要洗腎。 3大食物KO內臟脂肪 洪醫生建議，若連續三個月進行以下飲食與生活習慣，可以有效對抗內臟脂肪重新回到健康狀態。

1. 綠茶與黑咖啡： 每天飲用500ml的無糖綠茶或黑咖啡，有益於脂肪燃燒和血糖穩定。 2. 特級冷壓初榨橄欖油： 含有抗發炎成分，對於減少腹部肥胖具有良好效果。建議每天早晨空腹飲用20ml。 3. 茄紅素(熟番茄)： 能有效降低內臟脂肪，經研究證實，連續兩個月每日補充番茄汁的女性，腰圍與內臟脂肪量明顯下降。

2大生活習慣 1. 規律運動： 每周進行中等強度的有氧運動(如快走、游泳、踏單車)150分鐘，搭配每周2–3次阻力訓練(如深蹲、啞鈴、彈力帶)，能顯著降低內臟脂肪。

2.睡眠與壓力管理： 保持高質量的睡眠(6–8小時)與壓力管理，對於內臟脂肪的代謝至關重要。可以進行正念冥想或腹式呼吸訓練來降低壓力，建議11點前就入睡。